(فيديو) الهريفي: هَرِمْنا حتى سمعنا الخبر.. بعد ١٧ عاماً من اعتزاله تركي آل الشيخ ينصف الهريفي

تكفل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، بإقامة مهرجان اعتزال للنجم النصراوي السابق اللاعب فهد الهريفي.

وأوضح آل الشيخ، عبر مداخلة هاتفية لبرنامج «كورة» الذي يعرض على قناة “روتانا خليجية” أن الهريفي خدم ناديه ومنتخبه، وأدعوه لاختيار الوقت والفريق الذي يختاره ليلعب معه في تكريمه، مشيرا إلى أن هيئة الرياضة تتكفل بذلك.

ودعا آل الشيخ اللاعبين الذين خدموا المنتخب وأنديتهم ولم يلقوا التكريم المناسب أن يتواصلوا معه، من أجل تكريمهم، مبينا أن ذلك حقهم.

فيما اختلطت فرحة الهريفي بالدموع بعد مداخلة رئيس هيئة الرياضة وتكفله بمهرجان تكريمه، واختار الأهلي المصري ليلعب أمامه.