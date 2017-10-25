 سمو أمير منطقة الحدود الشمالية يكرم معلم قطع إجازته المرضية لأجل طلابه | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 5 صفر 1439 هجريا, الموافق 25 أكتوبر 2017 ميلاديا

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سمو أمير منطقة الحدود الشمالية يكرم معلم قطع إجازته المرضية لأجل طلابه

سمو أمير منطقة الحدود الشمالية يكرم معلم قطع إجازته المرضية لأجل طلابه
المناطق _ عرعر

كرم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد  بن سلطان  بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية  في مكتبه بمقر ديوان الإمارة اليوم، المواطن مساعد بن زعال المضياني “المعلم”  بمتوسطة التطوير العلمي ، بشهادة شكر وتقدير حيث  «ضرب أروع صور الإخلاص في عمله بعد أن قطع إجازته المرضية وعاد إلى طلابه على عكاز طبي لمصلحة الطلاب . بعد ان تعرض لكسر في قدمه اليسرى .

ورحب سموه بالمعلم المضياني ، مشيداً بهذا العمل الذي  الذي آثر فيه المعلم  مصلحة أبنائه الطلاب على صحته، وكان وفياً لمهنته وأميناً عليها ليكون مثالاً يقتدى به.وأكد سموه استعداده للتكفل بالتأهيل الطبي للمعلم .

وعبر المعلم من جانبه عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على هذا التكريم، وعلى حفاوة الاستقبال التي لقيها من سموه, مؤكداً أن ما قام به تجاه طلابه واجب يريد به وجه الله ، وتقتضية مصلحة  الطلاب

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