 بالأسماء:”الخدمة المدنية” تدعو 270 متقدمة على الوظائف الإدارية لمطابقة بياناتهن النهائية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 5 صفر 1439 هجريا, الموافق 25 أكتوبر 2017 ميلاديا

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بالأسماء:”الخدمة المدنية” تدعو 270 متقدمة على الوظائف الإدارية لمطابقة بياناتهن النهائية

بالأسماء:”الخدمة المدنية” تدعو 270 متقدمة على الوظائف الإدارية لمطابقة بياناتهن النهائية
المناطق _ الرياض

أعلنت وزارة الخدمة المدنية أسماء (270) من المتقدمات على الوظائف الإدارية (نساء) والمعلنة في 19-01-1439هـ، على موقع الوزارة الإلكتروني.

وطلبت الوزارة من المعلنة أسماؤهن مراجعة أي من فروع أو مكاتب الوزارة بمختلف مناطق المملكة اعتبارا من يوم الأحد 09-02-1439هـ وحتى نهاية دوام يوم الاثنين الموافق 10-02-1439هـ، وذلك لاستكمال إجراءات المطابقة النهائية بهدف مطابقة ما تم تسجيله على نظام جداره من بيانات مع ما لديهن من وثائق أصلية.

وأكدت وزارة الخدمة المدنية أن الدعوة للمطابقة لا تعني الترشيح وإنما لمراجعة صحة البيانات، وأن أسماء المرشحات النهائية سوف تعلن على موقع وزارة الخدمة المدنية الالكتروني لاحقا.

وطلبت الوزارة من المعلنة أسماؤهن عند مراجعتهم فروع ومكاتب الوزارة اصطحاب الوثائق التالية للمطابقة:

– الهوية الوطنية.

– أصل وثيقة التخرج ، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.

– الحاصلات على الدرجة الجامعية الخارجية يتطلب ارفاق معادلة التعليم العالي.

وأوضحت وزارة الخدمة المدنية أن من لم تحضر أصول الوثائق مستوفية لجميع مكوناتها النظامية خلال فترة المطابقة لن يتم النظر في المستندات التي تتوفر بعد نهاية الفترة المحددة للمطابقة ومن لم تراجع خلال فترة المطابقة سيعتبر ذلك عدولاً منها عن رغبتها في التوظيف، ويمكن الاطلاع على أسماء المدعوات من خلال الملف المرفق.

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