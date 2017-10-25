الأمير عبدالله بن بندر يتسلم تقرير أعمال ومنجزات الأحوال المدنية بالمنطقة

تسلّم أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر اليوم الإربعاء في مقر الإمارة بجدة تقرير أعمال ومنجزات الأحوال المدنية بالمنطقة خلال العام الماضي 1438هــ .

وتضمن التقرير الذي سلّمه للأمير عبدالله بن بندر ، مدير عام الأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة عبدالمنعم الشهري بحضور مدير أحوال جدة رجا السلمي ، إحصاءات عن الأعمال التي أنجزتها أحوال المنطقة خلال العام الماضي ، إذ أبان التقرير أن أحوال المنطقة وفرت وحدات متنقلة في محافظات المنطقة مجهزة بأحدث التقنيات لتقديم كافة الخدمات للمستفيدين وتعمل هذه الوحدات على تقديم المساندة لأكثر 21 مكتب خدمة أحوال 13 منها للرجال و 8 للسيدات موزعة على محافظات منطقة مكة.

وأوضح التقرير أن أحوال جدة حققت المركز الأول على مستوى المملكة في إصدار الهوية الوطنية للرجال بواقع 231987 بطاقة أحوال للرجال ، والمركز الثاني بالنسبة للنساء بواقع 179862 بطاقة أحوال ، فيما بلغ عدد سجلات العائلة التي تم إصدارها 155208 كرت عائلة وأيضا تمّ تسجيل وإصدار 87599 شهادة ميلاد للذكور والإناث .

وذكر التقرير أن أحوال منطقة مكة المكرمة أطلقت خدمة المكاتب الذكية والتي تقدم الخدمة الذاتية للمستفيدين دون الحاجة لمراجعة الموظف المختص لإنهاء الإجراءات وتتميز بإمكانية التواصل المرئي بين المستفيد والموظف خارج أوقات الدوام الرسمي.