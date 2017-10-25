 الأمير عبدالله بن بندر يتسلم تقرير أعمال ومنجزات الأحوال المدنية بالمنطقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 5 صفر 1439 هجريا, الموافق 25 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

رئاسة أمن الدولة : تعلن إدراج كيانين إثنين وأحد عشر اسماً قادة وممولين وداعمين لتنظيم القاعدة وداعش إندونيسيا تستقبل السعوديين ” بلا تأشيرة ” وبرومو واحدة من أجمل وجهات السفر البيئة تمنح ترخيص لمؤسسة زراعية للزراعة المائية على مساحة “17” هكتار نائب أمير منطقة نجران .. يوجه بتوفير كافة احتياجات مراجعي مستشفى الملك خالد بالمنطقة الأمير عبدالله بن بندر يتسلم تقرير أعمال ومنجزات الأحوال المدنية بالمنطقة مدير شرطة الجوف يشكر العقيد سعود الدويش بالأسماء:”الخدمة المدنية” تدعو 270 متقدمة على الوظائف الإدارية لمطابقة بياناتهن النهائية سمو أمير منطقة الحدود الشمالية يكرم معلم قطع إجازته المرضية لأجل طلابه أمير عسير يستقبل مدير فرع مركز المعلومات الوطني الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يلتقي رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات تنظمه الشؤون الإسلامية بعسير .. فيصل بن خالد يرعى تكريم الدعاة المتميزين بالمنطقة غدا العطيشان: «نيوم» أمل جديد لمستقبل الحضارة الإنسانية

الأمير عبدالله بن بندر يتسلم تقرير أعمال ومنجزات الأحوال المدنية بالمنطقة

الأمير عبدالله بن بندر يتسلم تقرير أعمال ومنجزات الأحوال المدنية بالمنطقة
المناطق _ مكة المكرمة

تسلّم أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر اليوم الإربعاء في مقر الإمارة بجدة تقرير أعمال ومنجزات الأحوال المدنية بالمنطقة خلال العام الماضي 1438هــ .

وتضمن التقرير الذي سلّمه للأمير عبدالله بن بندر ، مدير عام الأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة عبدالمنعم الشهري بحضور مدير أحوال جدة رجا السلمي ، إحصاءات عن الأعمال التي أنجزتها أحوال المنطقة خلال العام الماضي ، إذ أبان التقرير أن أحوال المنطقة وفرت وحدات متنقلة في محافظات المنطقة مجهزة بأحدث التقنيات لتقديم كافة الخدمات للمستفيدين وتعمل هذه الوحدات على تقديم المساندة لأكثر 21 مكتب خدمة أحوال 13 منها للرجال و 8 للسيدات موزعة على محافظات منطقة مكة.

وأوضح التقرير أن أحوال جدة حققت المركز الأول على مستوى المملكة في إصدار الهوية الوطنية للرجال بواقع 231987 بطاقة أحوال للرجال ، والمركز الثاني بالنسبة للنساء بواقع 179862 بطاقة أحوال ، فيما بلغ عدد سجلات العائلة التي تم إصدارها 155208 كرت عائلة وأيضا تمّ تسجيل وإصدار 87599 شهادة ميلاد للذكور والإناث .
وذكر التقرير أن أحوال منطقة مكة المكرمة أطلقت خدمة المكاتب الذكية والتي تقدم الخدمة الذاتية للمستفيدين دون الحاجة لمراجعة الموظف المختص لإنهاء الإجراءات وتتميز بإمكانية التواصل المرئي بين المستفيد والموظف خارج أوقات الدوام الرسمي.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>