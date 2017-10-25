نائب أمير منطقة نجران .. يوجه بتوفير كافة احتياجات مراجعي مستشفى الملك خالد بالمنطقة

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين للقطاع الصحي من اهتمام منقطع النظير مشيراً سموه إلى ما تشهده منطقة نجران من تطور ملحوظ في الخدمات الصحية من خلال المستشفيات الجديدة التي تم تدشينها مؤخرا منها مستشفى نجران العام الجديد ومجمع الأمل للصحة النفسية ومستشفى خباش العام ومشروع إعادة تأهيل وتطوير أقسام العناية المركزة والطوارئ والنساء والولادة بمستشفى نجران بحي البلد المركز التخصصي لطب الاسنان بالاضافة الى توافر المراكز التخصصية الهامة منها مركز الأمير سلطان لأمراض وجراحة القلب ومركز السمنة ومراكز الكلى والعيون والأورام والتطور الملحوظ في مراكز الرعاية الصحية الأولية البالغ عددها 68 مركز وحصول عدد 5 مراكز منها على شهادات الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية “سباهي”؛ مدعومة بأحدث الأجهزة العلاجية والتشخيصية والتعاقد مع كوادر طبية عالية التأهيل .

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها سمو نائب أمير منطقة نجران صباح اليوم لمستشفى الملك خالد بالمنطقة أطلع من خلالها على الخدمات والرعاية الصحية المقدمة في المستشفى .

واستهل سموه جولته بالاطلاع على المشاريع التطويرية لمستشفى الملك خالد واستمع سموه خلالها الى شرحاً قدمه مدير المستشفى الدكتور إبراهيم بني هميم وتشمل المشاريع زيادة السعة السريرية للمستشفى بواقع 45 سريرًا لتصبح الطاقة الاستيعابية في 375 سريراً وكذلك تطوير قسم عناية الحروق بعدد ٨ أسرة مع كامل التجهيزات الخاصة بمرضى الحروق ليكون أحدث الوحدات المتخصصة في علاج الحروق والجراحة التجميلية بالمنطقة إضافة إلى البدء في مشروع توسعة العيادات والخدمات المساندة بمركز العيون بالمستشفى تشمل ١٣ عيادة عيون وغرفة لعمليات الليزر وانتظار للمراجعين وتجهيزات طبية خاصة بالعيون كما اشتملت المشاريع على تطوير قاعة التدريب والتعليم الطبي المستمر .

كما اشتملت المشاريع تطوير المدخل الرئيسي والمكاتب الإدارية بما يتوافق مع معايير بيئة تطوير العمل بالوزارة ومشروع إنشاء وتشغيل قاعة تدريب بالمحاكاة وكذلك مشروع تطوير الجناح الملكي بالمستشفى وتطوير مكاتب الموارد البشرية بالإضافة إلى تجهيز وتطوير قسم العناية المركزة الذكية وأقسام التنويم الحديثة بالمستشفى .

بعد ذلك قام سمو الأمير تركي بن هذلول بزيارة عدداً من المرضى المنومين في العناية المركزة وأقسام التنويم الحديثة وزار خلالها عدداً من المرضى وأطلع على سير الخدمات العلاجية المقدمة لهم ومدى رضاهم عن الرعاية الصحية المقدمة.

كما التقى سموه خلال جولته مع عدد من المراجعين واستمع إلى احتياجاتهم من الخدمات العلاجية في المستشفى وفي بقية المنشآت الصحية داخل المنطقة ووجه بتوفير كافة احتياجاتهم .

وفي نهاية الجولة قام سموه بتسجيل كلمة في سجل الزيارات والتقط مع منسوبي المستشفى الصور التذكارية .

رافق سموه خلال الجولة مدير عام الشئون الصحية بمنطقة نجران خالد بن عائض عسيري