 البيئة تمنح ترخيص لمؤسسة زراعية للزراعة المائية على مساحة “17” هكتار | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 5 صفر 1439 هجريا, الموافق 25 أكتوبر 2017 ميلاديا

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البيئة تمنح ترخيص لمؤسسة زراعية للزراعة المائية على مساحة “17” هكتار

البيئة تمنح ترخيص لمؤسسة زراعية للزراعة المائية على مساحة “17” هكتار
المناطق _ الرياض

حصلت مؤسسة محصول الريف للزراعة على ترخيص وزارة البيئة والمياه والزراعة لمشروع بيوت محمية بالزراعة المائية هيدروبونيك والتي تعد من أكبر المشاريع في هذا المجال ليس بالسعودية بل على مستوى الخليج.

وأوضح مدير عام المؤسسة الأستاذ ياسر الجعيدان ان المشروع يقع في محافظة المزاحية التابعة لمنطقة الرياض على مساحة إجمالية تبلغ أكثر من 17 هكتار من خلال  ٤٤ صالة مكيفة وبطاقة إنتاجية تصل إلى 8 ألف طن موزعها على محاصيل مختلفة حيث ينتج المشروع حالياً 6 ألف طن من محصول الطماطم و1.5 ألف طن من الخيار و50 طن من الباذنجان و50 طن من الفلفل و50 طن من الفاصوليا.

وبين الجعيدان ان المشروع الذي يشرف عليه الأستاذ عبدالوهاب العجلان الخبير بالزراعة المائية يقوم حالياً بالاستفادة من ١٠ هكتار من المشروع للإنتاج بالزراعة المائية ويتطلع للتوسع في مطلع ٢٠١٨م بمشيئة الله تعالى إلى ١٧ هكتار ،مشيراً الى ان انتاج محصول الريف يتم من خلال استخدام نظامين الأول النظام المغلق بحيث يتم الاستفادة من دوران الماء لري المحاصيل بشكل متجدد والأخر النظام المفتوح الذي يتيح تحكم أكثر من الأسمدة والتغذية وتقليص مدة الدورة مقارنة بزراعة التربة مما يوفر استهلاك المياه.

وأفاد الجعيدان أن المؤسسة حصرت من خلال رؤيتها على المستقبل الآمن للغذاء وتبنت رسالتها باستخدام أنظمة زراعية مبتكرة ومتجددة لمحاصيل آمنة بجودة عالية من خلال تقنية حديثة تقضي على أمراض التربة وتوفير المياه، وتمثلت قيمتها في جودة محصول خالي من الامراض و متبقي المبيدات التي تضر بصحة المستهلك وهو الدافع والنواة الحقيقي لهذا المشروع.

وعرف  التقنية المائية بتقنية التي تساهم في نمو النباتات من خلال المحاليل المغذية التي تمد البنات بكل ما يحتاجه من العناصر المغذية الضرورية للنمو المثالي  وتتميز هذه الزراعة بمرونة إيجاد مكان الزراعة حيث أن التربة لا تشكل أهمية في عملية الإنبات وتوفير عشر أضعاف استهلاك الماء في السقي مقارنة بالطريقة التقليدية ، التحكم بمواعيد الزراعة والحصاد ونسبة الحموضة وتقلل من الأيدي العاملة واجور الادوات المستخدمة في الزراعة التقليدية

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