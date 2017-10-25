تدشين مشروع ” الرعاية الأكاديمية ” يستهدف طالبات الثالث الثانوي بالطائف

أطلقت الادارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف ممثلة في ادارة الموهوبات مشروع ” الرعاية الأكاديمية ” والذي دشنته مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية “بنات” الاستاذة مها الزايدي وبمشاركة 48 طالبة يمثلن 22 مدرسة ثانوية .

ويستهدف المشروع الذي أقيم بالمركز العلمي ويستمر لمدة يومين طالبات الصف الثالث ثانوي , ويسهم في تلبية احتياجات الموهوبات والمتفوقات ويعزز قدراتهن الشخصية بتقديم رعاية فردية أوجماعية عن طريق استثمار خبرات الأكاديمين المختصين.

ونوهت الزايدي الى أهمية المشروع في تحديد التوجه المهني لدى الطالبة مبكرًا , كما حثت الطالبات الحاضرات على أهمية الاستفادة من خبرات المدربات الأكاديميات , واختيار المشاريع المناسبة وفق مهارات وقدرات الطالبة .

فيما أشارت مديرة إدارة الموهوبات الأستاذة غالية العتيبي إلى أن المشروع يضم ورشة تدريبية , و زيارات ميدانية لجامعة الطائف ,كذلك تدريب الطالبات على ربط المهنة بالمشروعات التطوعية ” حيث تقدم الطالبة خدمات تطوعية تنافسية ” مشاريع خيرية غير ربحية ” لتخضع بعدها جميع المشاريع المقدمة للتحكيم وفق ضوابط ومعايير مقننة وترشيح أفضل 3 مشاريع .

وانطلقت بعدها ورشة عمل ” مهنة المستقبل ” والتي حوت مفهوم المهنة , وأساسيات اختيارها , وبرنامج العمل التطوعي والذي يناقش العمل التطوعي من منظور الإسلام , وآلية الانضمام للعمل التطوعي والتي من خلالها يتم تسجيل الطالبات في موقع الجمعية السعودية للعمل التطوعي ” تكاتف ” , كما تتعرف الطالبة على الهيئات الخيرية بمنطقة مكة المكرمة , والوظائف المقدمة من الخدمة المدنية , ومعرفة المواقع التي تساعدها في الحصول على أفضل فرص العمل المناسبة لقدراتها ومهاراتها , ثم التدريب على المرحلة التنافسية و طريقة إعداد المشروع , ليختتم اللقاء بتكريم فريق التدريب الأكاديمي والطالبات الحاضرات .

يذكر أن الفريق الأكاديمي المشارك في التدريب يضم نخبة من الأكاديميات من جامعة الطائف.