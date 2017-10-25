أمير الباحة يشدد على مضاعفة الجهود حيال إنجاز ما تبقى من مشروع الطريق الدائري

قام صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة اليوم بجولة تفقدية على مشروع إصلاح طريق الطائف – الباحة – أبها ، الذي يتقاطع مع الطريق الدائري بمدينة الباحة .

واطلع سموه خلال وقوفه ميدانياً على المشروع على الخرائط والمخططات والتصاميم للمشروع ، مستمعاً إلى شرح من مدير عام فرع النقل بالباحة المهندس عبدالعزيز الازوري عن المشروع الذي يضم جسر الباحة – بلجرشي الجديد المتقاطع مع الطريق الدائري ، مشيراً إلى أنه ضمن مشروع إصلاح الطريق القائم لطريق الطائف – الباحة – أبها بطول 450 كيلو مترا، وبتكلفة بلغت 44 مليون ريال .

وبين أن الجسر يعد نقلة نوعية لانسيابية الحركة بين الباحة وبلجرشي والقادمين من الجنوب بعد فتح حركة السير أعلى الجسر ، مفيداً بأن ذلك سيزيد من وتيرة أعمال استكمال التقاطع خلال الفترة القادمة ،فيما تم نقل حركة السير على الجسر المؤدي للباحة وبلجرشي المتقاطع مع الدائري ببني ظبيان .

ووجه سمو أمير منطقة الباحة ، مدير فرع النقل بالمنطقة

إلى سرعة استكمال وانجاز الأعمال المتبقية في الجسر من وسائل السلامة وذلك لتأمين الحركة المرورية بشكل أفضل ، مشدداً سموه على مضاعفة الجهود حيال إنجاز ما تبقى من مشروع الطريق الدائري في مراحله الجاري تنفيذها والرفع بالمعوقات التي قد تعترض المشروع.

من جانبه أوضح المهندس الازوري ان دائري الباحة يعتبر من أهم المشاريع بالمنطقة ، حيث سيسهم في رفع مستوى حركة النقل دون الحاجة إلى استخدام شبكة الطرق الداخلية في المدينة، الأمر الذي يخفف من الاختناقات المرورية داخل المدينة ، مشيراً إلى أن طول الطريق الدائر يبلغ 46 كيلو مترا ، ويتكوّن من ثلاثة مسارات في كل اتجاه وجزيرة وسطية مع تقاطعات على الطريق، عند التقائه مع الطرق الداخلية مع عدد خمسة تقاطعات حُرة، تشمل تقاطع من جهة الشمال مع طريق الطائف- الباحة (عند الموسى)، وتقاطع من جهة الشرق مع طريق الباحة- العقيق (عند مركز غثران)، وتقاطع من الجنوب مع طريق الباحة- أبها (عند تقاطع بني ظبيان)، وتقاطع من جهة الغرب مع طريق الباحة- المخواة (عند مركز التفتيش أعلى عقبة الباحة)، وتقاطع شمالاً أيضاً مع طريق الباحة- بني سعد الطائف السياحي (غرب مستشفى الملك فهد).

وأضاف انه تم اعتماد الطريق الدائري على عدة أجزاء بدأت بالجزء الأول بطول 4 كيلو و800 متر ، وتم الانتهاء منها وفتحها للسير، واعتماد الجزء الثاني والثالث بطول 4 كيلو و550 متراً ، والجزء الرابع بطول 2 كيلو و400 متر ، والجزء الخامس بطول 2كيلو ونصف ، والجزء السادس بطول 8 كيلو مترات ، والجزء السابع بطول 14 كيلو متراً ، والجزء الثامن بطول 8 كيلو مترات، مؤكداً أن الوزارة تولي هذا المشروع اهتماماً بالغاً كونه همزة الوصل بين مختلف المحافظات والقرى والمدن وسيتيح للمنطقة التوسع في المخططات السكنية وسيكون له أثر إيجابي في حال الانتهاء منه .

رافق سموه بالجوله مدير شرطة المنطقة اللواء علي بن محمد ال هادي وأمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط ومدير عام العلاقات العامة والإعلام بالإمارة خضر بن عبدالرحمن الغامدي