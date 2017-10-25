 هيئة الاتصالات تخفض الأسعار التحاسبية للمكالمات الانتهائية بين شركات الاتصالات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 5 صفر 1439 هجريا, الموافق 25 أكتوبر 2017 ميلاديا

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هيئة الاتصالات تخفض الأسعار التحاسبية للمكالمات الانتهائية بين شركات الاتصالات

هيئة الاتصالات تخفض الأسعار التحاسبية للمكالمات الانتهائية بين شركات الاتصالات
المناطق _ الرياض

أقرّ مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات، برئاسة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، عبدالله بن عامر السواحه، اليوم الأربعاء، إجراء تخفيض على أسعار خدمات المكالمات الصوتية الانتهائية المحلية بالجملة على شبكات الاتصالات المتنقلة.

وقالت الهيئة في بيان لها اليوم، سيكون سقف الأسعار هو 5.5 هللة، بدلاً من 10 هللات.

وأضافت الهيئة، أنه سيتم إجراء تخفيض على أسعار خدمات المكالمات الصوتية الانتهائية المحلية بالجملة على شبكات الاتصالات الثابتة، ليكون سقف الأسعار هو 2.1 هللة بدلاً من 4.5 هللة، وذلك اعتباراً من 5 ربيع آخر 1439هـ.

وبينت الهيئة، أن هذا القرار يأتي حرصاً منها على تعزيز المنافسة، وتشجيعها، وتقديم خدمات الاتصالات بأسعار مناسبة.

يذكر أن أسعار المكالمات الانتهائية الصوتية المحلية بالجملة بين مقدمي خدمات الاتصالات؛ هي تلك الأسعار التي يتحصل عليها مقدم الخدمة من مقدم خدمة آخر نظير قيام أحدهما بإيصال المكالمات الواردة إلى مشتركين تابعين لشبكته، ويكون ذلك وفق مقابل مالي يدفعه مقدم الخدمة الذي صدرت منه المكالمات إلى مقدم الخدمة الذي استقبل المكالمة.

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