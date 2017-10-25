 الأمير حسام بن سعود يستقبل رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة بمناسبة تعيينه | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 5 صفر 1439 هجريا, الموافق 25 أكتوبر 2017 ميلاديا

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الأمير حسام بن سعود يستقبل رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة بمناسبة تعيينه

الأمير حسام بن سعود يستقبل رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة بمناسبة تعيينه
المناطق _ الباحة
 أستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، في مكتبه بالإمارة اليوم، رئيس فرع النيابة العامة بمنطقة الباحة عمر بن عيسى الحازمي ، بمناسبة تعيينه رئيساً لفرع النيابة العامة بالمنطقة.
 ورحب سموه ، بالحازمي ، متمنياً له التوفيق لكل ما فيه خدمة المنطقة،مؤكداً سموه حرص إمارة المنطقة على التعاون مع النيابة العامة، لما فيه خدمة الصالح العام، حاثاً على ضرورة التعاون مع الجهات ذات العلاقة وتسهيل إجراءات العمل بما يخدم المنطقة .
 ونوه سموه أمير الباحة بالدور الرائد والفاعل الذي تقوم به النيابة في تطبيق الأنظمة والإجراءات وفق عمل تكاملي مع كافة القطاعات الحكومية بالمنطقة لما فيه تحقيق العدالة في مختلف القضايا التي تنظرها النيابة العامة .
من جانبه عبر رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الباحة على استقباله له والاستماع إلى توجيهاته السديدة لخدمة أهالي المنطقة، مؤكداً على بذل المزيد من الجهود لخدمة المنطقة وأهلها.
حضر الاستقبال مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالإمارة خضر بن عبدالرحمن الغامدي

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