مواجهة السمنة في لقاء المرشدين الصحيين بتعليم عسير

عقدت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير ممثلة في الصحة المدرسية ، دورة تدريبية للمرشدين والمرشدات الصحيين ، على مسرح التربية الفكرية بأبها ،بالشراكة مع الشؤون الصحية بالمنطقة ،بحضور مساعد المدير العام للشؤون المدرسية الأستاذ عبدالرحمن عوضة ، ومساعد مدير عام الشؤون الصحية بعسير الدكتور أحمد الغزواني .

وأكد عوضة ، أن هذه الدورة تأتي ضمن إطار ما يقدمه تعليم المنطقة من تثقيف صحي لمنسوبيه من المرشدين والمرشدات الصحيين المكلفين في المدارس ، مشددا على أهمية تطبيق الاشتراطات الصحية ، والدور الريادي للتثقيف الغذائي للأسرة والمجتمع .

من جهته أوضح مشرف الصحة المدرسية الأستاذ سعد الأسمري ، أن الدورة تُعنى بتأهيل المرشدين الصحيين ، وتدريبهم على مبادرات وبرامج الصحة من خلال برنامج التحول الوطني ، ومن أبرزها : المبادرة الوطنية للوقاية من تسوس الأسنان ، والبيئة المدرسية ، والمقاصف المدرسية ، ومبادرة رشاقة ، والإسعافات الأولية ، والسمنة، لافتاً إلى أن عدد المستهدفين والمستهدفات ” 215 ” مرشدا ومرشدة صحية ، فيما تنفذ الدورة على مدى يومين ، بمشاركة نخبة من الأطباء المتخصصين .

وفي شأن متصل ، دشنت الشؤون الصحية والإدارة العامة للتعليم ، حملة التطعيم لطلاب المنطقة ، التي انطلقت من مدرسة حمد الشغرود .