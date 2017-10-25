 مواجهة السمنة في لقاء المرشدين الصحيين بتعليم عسير | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 5 صفر 1439 هجريا, الموافق 25 أكتوبر 2017 ميلاديا

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مواجهة السمنة في لقاء المرشدين الصحيين بتعليم عسير

مواجهة السمنة في لقاء المرشدين الصحيين بتعليم عسير
المناطق _ عسير
 عقدت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير ممثلة في الصحة المدرسية ، دورة تدريبية للمرشدين والمرشدات الصحيين ، على مسرح  التربية الفكرية بأبها ،بالشراكة مع الشؤون الصحية بالمنطقة ،بحضور مساعد المدير العام للشؤون المدرسية الأستاذ عبدالرحمن عوضة ، ومساعد مدير عام  الشؤون الصحية بعسير الدكتور أحمد الغزواني .

وأكد عوضة ، أن هذه الدورة تأتي ضمن إطار ما يقدمه تعليم المنطقة من تثقيف صحي لمنسوبيه من المرشدين والمرشدات الصحيين المكلفين في المدارس ، مشددا على أهمية تطبيق الاشتراطات الصحية ، والدور الريادي للتثقيف الغذائي للأسرة والمجتمع .

من جهته أوضح مشرف الصحة المدرسية الأستاذ سعد الأسمري ، أن الدورة تُعنى بتأهيل المرشدين الصحيين ، وتدريبهم على مبادرات وبرامج الصحة من خلال برنامج التحول الوطني  ، ومن أبرزها : المبادرة الوطنية للوقاية من تسوس الأسنان ، والبيئة المدرسية ، والمقاصف المدرسية ، ومبادرة رشاقة ، والإسعافات الأولية   ، والسمنة، لافتاً إلى أن  عدد المستهدفين والمستهدفات ” 215 ” مرشدا ومرشدة صحية ، فيما تنفذ الدورة  على مدى يومين ، بمشاركة نخبة من الأطباء المتخصصين .

وفي شأن متصل ، دشنت الشؤون الصحية والإدارة العامة للتعليم ، حملة التطعيم لطلاب  المنطقة ، التي انطلقت من مدرسة حمد الشغرود .

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