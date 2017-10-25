 أمير عسير يعزي أسرة آل قدح في وفاة والدتهم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 5 صفر 1439 هجريا, الموافق 25 أكتوبر 2017 ميلاديا

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أمير عسير يعزي أسرة آل قدح في وفاة والدتهم

أمير عسير يعزي أسرة آل قدح في وفاة والدتهم
المناطق _ عسير

قدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير اليوم تعازيه ومواساته لمدير عام الشركة الوطنية ” سياحية ” عضو الغرفة التجارية الصناعية بأبها المهندس صالح بن حسين قدح وأسرته في وفاة والدتهم. 

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر العزاء بحي النزهة بمدينة أبها أبناء الفقيدة عبدالله بن حسين قدح والمهندس علي بن حسين قدح وعدد من أفراد الأسرة؛ ودعا سموه الله العلي القدير أن يرحم الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. 

من جهتها ثمنت أسرة آل قدح لسمو أمير منطقة عسير هذه المشاعر والمواساة التي كان لها دور كبير في تخفيف الألم والحزن في مصابهم.

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