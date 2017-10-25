 مقتل مواطنة بالقطيف على سلم منزلها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 5 صفر 1439 هجريا, الموافق 25 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

بدء استقبال طلبات نقل ذوي الظروف الخاصة بتعليم عسير وزير الخزانة الأمريكي من الرياض: سنتخذ إجراءات رادعة لحزب الله مدير عام حرس الحدود يوجه بالتحقيق في مقطع شكوى مواطن علقت سيارته بالرمال في جازان نائب أمير نجران يطلع على الخطة الاسراتيجية لديوان الرقابة العامة ” الصحة ” تتفقد أقسام التغذية بمستشفيات تبوك الأمير أحمد بن فهد يشيد بمخطط أمانة الأحساء الإرشادي أمين عسير يجتمع برؤساء بلديات المنطقة مقتل مواطنة بالقطيف على سلم منزلها أمير عسير يعزي أسرة آل قدح في وفاة والدتهم منصور بن مقرن : مشروع نيوم نقلة نوعية للإقتصاد السعودي وكيل أمارة جازان يرأس الاجتماع التحضيري لمهرجان جازان الشتوي العاشر مواجهة السمنة في لقاء المرشدين الصحيين بتعليم عسير

مقتل مواطنة بالقطيف على سلم منزلها

مقتل مواطنة بالقطيف على سلم منزلها
المناطق _ عبدالله السعيدي
فتحت شرطة القطيف باب التحقيق في مصرع مواطنة أربعينية مساء أمس الثلاثاء بعد تعرضها لإصابات بالرأس والرقبة في القطيف
وقال الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي بأنه عند الثانية والنصف من مساء أمس الثلاثاء، تبلغ مركز شرطة وسط القطيف من مواطن يبلغ من العمر ١٤ عاماً مخبراً عن مقتل والدته التي وجدها بعد قدومه إلى المنزل ملقاة على سلم المنزل وعليها آثار الدماء

وباشر المختصون بالشرطة والطب الشرعي الانتقال إلى الموقع ووجدت المجني عليها وهي مواطنة في العقد الرابع من العمر وقد تعرضت لإصابات بالرأس والرقبة، وتم نقل جثمانها إلى المستشفى لاستكمال الفحوص اللازمة من قبل الطب الشرعي فيما باشر المختصون بالشرطة إجراءات الضبط الجنائي للجريمة للكشف عن ملابساتها والبحث والتحري عن الجاني.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>