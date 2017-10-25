مقتل مواطنة بالقطيف على سلم منزلها

فتحت شرطة القطيف باب التحقيق في مصرع مواطنة أربعينية مساء أمس الثلاثاء بعد تعرضها لإصابات بالرأس والرقبة في القطيف

وقال الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي بأنه عند الثانية والنصف من مساء أمس الثلاثاء، تبلغ مركز شرطة وسط القطيف من مواطن يبلغ من العمر ١٤ عاماً مخبراً عن مقتل والدته التي وجدها بعد قدومه إلى المنزل ملقاة على سلم المنزل وعليها آثار الدماء

وباشر المختصون بالشرطة والطب الشرعي الانتقال إلى الموقع ووجدت المجني عليها وهي مواطنة في العقد الرابع من العمر وقد تعرضت لإصابات بالرأس والرقبة، وتم نقل جثمانها إلى المستشفى لاستكمال الفحوص اللازمة من قبل الطب الشرعي فيما باشر المختصون بالشرطة إجراءات الضبط الجنائي للجريمة للكشف عن ملابساتها والبحث والتحري عن الجاني.