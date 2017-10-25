أمين عسير يجتمع برؤساء بلديات المنطقة

عقد أمين منطقة عسير صالح بن عبدالله القاضي يوم امس الثلاثاء الاجتماع الدوري برؤساء بلديات المنطقة التابعة للأمانة منطقة عسير ، والبالغ عددها 32 بلدية ، و ذلك في المركز الحضاري بمحافظة تثليث و بحضور وكلاء الأمانة و مدراء العموم في الأمانة و رؤساء البلديات.

حيث تأتي هذه الاجتماعات الدورية برؤساء البلديات لتعزز المبادرات والاعمال البلدية و تناقش المواضيع التي من شأنها ان تخدم العمل البلدي .

وبدأ الاجتماع بكلمة أمين منطقة عسير رحب خلالها بالحضور وثمن الجهود التي بذلتها الأمانة والبلديات التابعة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين ، مقدما شكره للجميع على تفانيهم في أداء اعمالهم المنوطة بهم وعطائهم المستمر.

و اوضح القاضي خلال كلمته الى ان مثل هذه الاجتماعات الدورية للبلديات من شانها متابعة الاعمال و مناقشة كل ما يحقق استمرار تقديم الخدمة البلدية في منطقة عسير بالشكل المطلوب .

حيث استعرض الجداول الزمنية المقدمة عن عملية سير أداء البلديات التابعة بتطبيق الأنظمة ومناقشة المتأخر منها لمعرفة الصعوبات والمعوقات وذلك لتجاوزها والتأكيد على توحيد الجهود والعمل بشكل تكاملي منظم .

و ناقش القاضي خلال الاجتماع جملة من المواضيع المتعلقة بالمشاريع و المبادرات و متابعة نظام بلدي اضافة الى ضرورة تفعيل مركز انجاز في جميع البلديات .

منوها الى اهمية المشاركة و اقتراح و طرح الحلول المناسبة التي من شأنها المحافظة على جوانب التنمية و الارتقاء بمستوى الخدمات البلدية بمنطقة عسير

و بالنسبة ” للمرابطين ” اكد القاضي الى انه على الجميع ضرورة القيام بتفعيل مبادرة ” منصورين ” للمرابطين على الحد الجنوبي و متابعة مستوى الخدمة المقدمة لهم بشكل راقي و سريع .

مشددا على اهمية بث روح العمل الجماعي لدى منسوبي البلديات و الاهتمام بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة و توزيع التنمية و الخدمة البلدية و تحقيقها بشكل متزن .

و حث القاضي منسوبي البلديات على مضاعفة الجهد للارتقاء بمستوى العمل البلدي و سرعة انجاز المعاملات في وقتها دون تأخير لتحقيق الأهداف المنشودة وتفعيلها بالوقت المحدد.

وذكر القاضي الى أن القطاع البلدي يعيش فترة تحول في ضوء رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 ، منوها الى ان هناك عمل دؤوب للإحداث تحولات كبرى لخدمة المواطن والمقيم في المملكة في كافة المجالات خصوصا و أن القطاع البلدي جزء من عملية التحول مؤكدا بأن المرحلة الحالية تتطلب مضاعفة الجهود لتحقيق تطلعات ولاة الامر.

و في ختام كلمته قدم القاضي شكره لرئيس بلدية محافظة تثليث و منسوبيها على استضافتهم لهذا الاجتماع معبرا عن سعادته بما راه من جهود ذاتية وامكانيات متوفرة لدى بلدية المحافظة من اليات و معدات و تنظيم للمستودعات البلدية .

فيما رحب رئيس بلدية محافظة تثليث محمد سالم ال طوق في بداية كلمته بسعادة امين منطقة عسير و وكلاء الامانة و مدراء العموم و رؤساء البلديات .

ثم قدمت بلدية محافظة تثليث عرض مرئي شمل على الحدائق و المنتزهات و المسلخ البلدي و الاسواق الشعبية و مشاريع تصريف الامطار و درء اخطار السيول و مشاريع تجميل مداخل المحافظة و التسمية و الترقيم و مبنى البلدية الجديد .

و استعراض المهندس علي سيف وكيل الامين للشؤون البلديات من خلال مناقشته بما يتعلق بوكالة البلديات مؤكدا على ضرورة التقيد بالإجراءات الإدارية والمالية بالنسبة للمشاريع اضافة الى التركيز على الدراسات الخاصة بالمشاريع في كافة البلديات.

و قال المهندس علي سيف مؤكدا بان بوابة المقاولين وضعت للإلزام كافة المقاولين على التسجيل و تدوين مشاريعهم على البوابة من اجل تسهيل اجراءات الصرف و المستخلصات .

و اشار سيف قائلا اننا نطمح للمزيد من السرعة في رفع التقارير الربع سنوية الخاصة بالمشاريع للبلديات .

فيما تم عرض مرئي لتجربة بلدية بللحمر في مشروع التخلص من النفايات بالحرق المغلق و تدويرها بشكل الي و الية العمل على التخلص من النفايات و المخرجات النهائية و التي جاءت للتقليل من اضرار تكدسها و عدم قدرة التعامل الامن مع الكميات الكبيرة من النفايات العضوية و للقضاء على الغازات و الروائح الكريهة المنبعثة منها بجانب التقليل من اضرارها التي قد تؤثر على مدرجات الطيران و حركة الطائرات بسبب تجمعات الطيور و الحد من التلوث البيئي و انتشار الامراض و تم عرض عمل عرض مرئي لتجربة عدد من البلديات و جهودها الذاتية في مشاريع الصيانة و فتح الطرق و اعمال الارصفة و الانارة و الحدائق

عقب ذلك تمت مناقشة محور المراجعة الداخلية من قبل مدير عام المراجعة الداخلية بالأمانة فيصل ال منصور و التي تضمنت عدد من البنود و الاليات التي تخص العمل البلدي و تفعيل دور المراجعة الداخلية في البلديات مؤكدا الى ان على رؤساء البلديات ضرورة الاهتمام و المتابعة من قبلهم شخصيا .

مضيفا الى ضرورة الاهتمام بالمستودعات الخاصة بالبلديات و الارشيف وخاصة الاستثمارات و الحرص على اجراءات السلف النقدية .

ثم قام مدير عام الشئون الإدارية والمالية بالأمانة احمد مارق بإلقاء الضوء على أهم ما يؤخر المعاملات بالمالية فيما يخص كتابة أرقام البنود والبرامج والمشاريع حسب ما هو موضح بالميزانية لكل بلدية اضافة الى ضرورة متابعة بنود الرواتب و البدلات للموظفين والعمال بشكل دقيق و شدد على ضرورة التقيد بمواعيد رفع المناقلات التي تخص وزارة المالية حسب أنظمة وتعليمات الميزانية كل 3 أشهر.

مشيرا الى الى انه على البلديات الاستفادة من السيولة المخصصة للمشاريع لا سيما و انه على مقربة من نهاية السنة المالية و مؤكدا على ضرورة الالتزام من كافة البلديات بمواعيد المناقلات التي تخص وزارة المالية .

و اطلع الحضور على عرض مرئي على نظام بلدي قدمته الادارة العامة لتقنية المعلومات

و الذي تضمن ضرورة تفعيل الربط وتوحيد قواعد البيانات بين الامانة و البلديات المرتبطة بها فيما بحث عدد من المواضيع الهامة بشان آلية العمل بتقنية المعلومات بالبلديات.

و قدمت ادارة الفروع بالأمانة شرح موجزا عن تجربتها في مجال ادارة الفروع المنبثقة من الامانة و تحويلها الى بلديات فرعية .

الجدير بالذكر بأنه تم استعراض الاعمال المنجزة للأمانة منطقة عسير و البلديات فيما يخص تفعيل نظام بلدي حيث شدد القاضي على ضرورة استكمال الاجراءات لتفعيل نظام بلدي .

و ناقش مدير عام تقنية المعلومات بأمانة عسير المهندس علي مبارك عددا من الامور الخاصة بنظام بلدي مع البلديات مقدما شرحا تفصيليا عن تفعيل النظام و الربط مع البلديات و سحب البيانات الخاصة بالرخص

فيما اكد امين منطقة عسير صالح بن عبدالله القاضي على ضرورة تفعيل مركز انجاز بجميع البلديات على غرار ما هو معمول به بالأمانة و ذلك لضمان تقديم خدمة عاجلة و ميسرة للمستفيدين .

ونوه القاضي الى ان المرأة الموظفة في البلديات هي شريك اساسي و عنصر نجاح للأعمال البلديات و يجب تفعيل اعمالهم و تقييمها بالشكل المطلوب .

بعد ذلك قدم مدير عام الاستثمارات بالأمانة المهندس علي الحيد شرح يتعلق بالاستثمارات البلدية من خلال رفع كفاءة الاستثمار و وضع خطة استثمارية بكل بلدية الى جانب ضرورة العمل وفق لائحة التصرف بالعقارات البلدية في جميع المزايدات و استكمال جميع المسوغات المطلوبة قبل الرفع بأي معاملة للأمانة و وضع خطة عمل للاستثمار لجميع البلديات بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030 وتحقيق لمؤشرات قياس أداء البلديات كون مؤشر الأمانة والبلديات لدى الوزارة واحد فيما شدد على ضرورة إيقاف طرح برنامج للاستثمار لوجود برنامج لدى الوزارة موحد للجميع والاستفادة من مخصصات الاستثمار بالميزانية في تطوير الإدارات وجلب موظفين داعمين لإدارات الاستثمار مع مراعاة توفير وظائف باحث استثمار وقانوني لمعالجة قضايا الاستثمارات العالقة.

فيما تم استعراض أوراق العمل المقدمة من بلديات محافظة النماص و محافظة سراة عبيدة و محافظة محايل عسير المتعلقة بمواضيع العمل البلدي و تم مناقشتها و التوجيه بشأنها .

و في نهاية اللقاء عقد امين منطقة عسير اجتماعا مع رئيس و اعضاء المجلس البلدي ببلدية تثليث تم من خلاله مناقشة أوجهه التعاون بين البلدية و المجلس البلدي في سبيل تطوير الادارات و رفع كفاءة الخدمات المقدمة .