 الأمير أحمد بن فهد يشيد بمخطط أمانة الأحساء الإرشادي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 5 صفر 1439 هجريا, الموافق 25 أكتوبر 2017 ميلاديا

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الأمير أحمد بن فهد يشيد بمخطط أمانة الأحساء الإرشادي

الأمير أحمد بن فهد يشيد بمخطط أمانة الأحساء الإرشادي
المناطق _ عبدالله السعيدي

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير المنطقة الشرقية بالمنجزات التي حققتها أمانة الأحساء من خلال الأعمال التطويرية والخدمات البلدية ، مثمناً سموه دور الأمانة في الإسهام بتحقيق رؤية المملكة الطموحة 2030 ، جاء ذلك في زيارة سموه اليوم الأربعاء 5/ صفر  لمقر أمانة الأحساء ، بحضور سمو محافظ الأحساء الأمير بدر بن محمد بن جلوي  آل سعود ، ونوه سموه خلال الزيارة بالخطط الاستراتيجية التي تعمل عليها الأمانة ، مشيداً بدور أبناء المحافظة في التعاون مع الأمانة في تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية في ظل الدعم والاهتمام اللامحدود من لن قيادتنا الرشيدة – أيدها الله – .

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