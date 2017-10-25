” الصحة ” تتفقد أقسام التغذية بمستشفيات تبوك

التقى مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي في مكتبه صباح أمس مدير عام الإدارة العامة للتغذية بوزارة الصحة مشاري بن حمد الدخيل ، وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بخدمات التغذية المقدمة في المستشفيات وخطط تفعيل عيادات التغذية التثقيفية والعلاجية بالمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية .

من جهته قام مدير عام الإدارة العامة للتغذية بوزارة الصحة مشاري بن حمد الدخيل بزيارة تفقدية لأقسام التغذية بمستشفيات تبوك والاطلاع على سير العمل وجودة الخدمات المقدمة فيها ومتابعة أداء متعهدي التغذية من الشركات المتعاقدة , كما التقى الدخيل رؤساء أقسام التغذية بمستشفيات منطقة تبوك حاثاً اياهم الى بذل المزيد من الجد والاجتهاد والحرص على تطبيق معايير جودة ونوعية الغذاء المقدم للمرضى ورفع مستوى الوعي الغذائي لدى أفراد المجتمع من خلال تفعيل البرامج التوعوية الغذائية وتشيع الرضاعة الطبيعية لدى الأمهات . مشيداً في الوقت نفسه بجهود وتميز إدارة التغذية بصحة تبوك في تفعيل برامج وخطط الوزارة .