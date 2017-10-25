 داعش يتبنى الهجوم الإرهابي في أجدابيا الليببة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 5 صفر 1439 هجريا, الموافق 25 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

داعش يتبنى الهجوم الإرهابي في أجدابيا الليببة النقل تلزم الأفراد والمؤسسات بتركيب حواجز السلامة للشاحنات ابتداءً من 1 يناير ولي العهد يبحث مع مسؤولي عدد من الشركات الفرص الاستثمارية في المملكة تنسيق مشترك يجمع بلدية الخبر والدفاع المدني والمرور والمياه لمناقشة خطة الأمطار آل الشيخ يناقش مع مالك نادي مانشستر يونايتد إنشاء أكاديميات في المملكة لرعاية المواهب هيئة الامر بالمعروف بالديرة توزع مواد توعوية عن الصلاة على المحلات التجارية وكيل إمارة منطقة نجران مشروع ” نيوم” سيكون داعماً للتطور الاقتصادي أمير منطقة الباحة يدشن الحملة الوطنية لتطعيم الجرعة التنشيطية الرئيس الأثيوبي يصل الرياض “نيوم” فرص عمل غير تقليدية مقتل 13 عنصر من داعش بضربة جوية في اليمن توقيع اتفاقية شراكة مجتمعية بين مكتب وفاء بالرياض ومدارس دار النهل

داعش يتبنى الهجوم الإرهابي في أجدابيا الليببة

داعش يتبنى الهجوم الإرهابي في أجدابيا الليببة
المناطق - وكالات

تبنى تنظيم داعش الإرهابي، الأربعاء، الهجوم الذي استهدف نقطة للجيش الوطني الليبي جنوبي مدينة أجدابيا وقتل فيه 10 جنود ذبحا.
ونشرت حسابات مرتبطة بالتنظيم الإرهابي في موقع توتير بيان التبني، الذي جاء بعد ساعات من الهجوم.

وكانت مصادر ذكرت لـ”سكاي نيوز عربية” في وقت سابق الأربعاء أن الهجوم استهدف النقطة العسكرية المعروفة بـ(بوابة الـ60).

وأعلن مستشفى أجدابيا أنه استقبل جثث 10 جنود ليبيين قتلوا ذبحا في الهجوم، الذي أصيب فيه أيضا 4 آخرون.

وفقد التنظيم الإرهابي آخر معاقله في مدينة بنغازي، ثاني أكبر مدن ليبيا، وذلك في السابع من يوليو، حيث أعلن قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر “التحرير الكامل” للمدينة الواقعة شرقي البلاد.

لكن ظلت مجموعات صغيرة من التنظيم تتحصن قرب المدينة وتشن هجمات بين الفينة والأخرى.

وكان التنظيم فقد سيطرته على مدينة سرت، المعقل الرئيسي للتنظيم الإرهابي في ليبيا، في 17 ديسمبر 2016.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>