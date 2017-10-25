داعش يتبنى الهجوم الإرهابي في أجدابيا الليببة

تبنى تنظيم داعش الإرهابي، الأربعاء، الهجوم الذي استهدف نقطة للجيش الوطني الليبي جنوبي مدينة أجدابيا وقتل فيه 10 جنود ذبحا.

ونشرت حسابات مرتبطة بالتنظيم الإرهابي في موقع توتير بيان التبني، الذي جاء بعد ساعات من الهجوم.

وكانت مصادر ذكرت لـ”سكاي نيوز عربية” في وقت سابق الأربعاء أن الهجوم استهدف النقطة العسكرية المعروفة بـ(بوابة الـ60).

وأعلن مستشفى أجدابيا أنه استقبل جثث 10 جنود ليبيين قتلوا ذبحا في الهجوم، الذي أصيب فيه أيضا 4 آخرون.

وفقد التنظيم الإرهابي آخر معاقله في مدينة بنغازي، ثاني أكبر مدن ليبيا، وذلك في السابع من يوليو، حيث أعلن قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر “التحرير الكامل” للمدينة الواقعة شرقي البلاد.

لكن ظلت مجموعات صغيرة من التنظيم تتحصن قرب المدينة وتشن هجمات بين الفينة والأخرى.

وكان التنظيم فقد سيطرته على مدينة سرت، المعقل الرئيسي للتنظيم الإرهابي في ليبيا، في 17 ديسمبر 2016.