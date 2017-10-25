 مدير مياه جازان مشروع «نيوم» خطوة استثنائية نحو المستقبل الواعد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 5 صفر 1439 هجريا, الموافق 25 أكتوبر 2017 ميلاديا

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مدير مياه جازان مشروع «نيوم» خطوة استثنائية نحو المستقبل الواعد

مدير مياه جازان مشروع «نيوم» خطوة استثنائية نحو المستقبل الواعد
المناطق _ جازان
أكد مدير عام الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان المهندس بندر بن ناصر جبر بأن مشروع ” نيوم” الذي أطلقه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة – حفظه الله- يعتبر خطوة إستثنائية تواكب النهضة الاقتصادية التي تشهدها المملكة العربية السعودية لتدفع بها نحو الغد المشرق و المستقبل الواعد بطموح قيادة حكيمة وهو فرصة سوف تحقق للوطن ريادته العالمية.
ورفع المهندس الجبر باسمه وباسم كافة منسوبي الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان أسمى التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – , على هذه الخطوة الرائدة  للمشروع والغير مسبوقة  مهنئا الوطن و المواطن بهذه الفرصة الغير مسبوقة التي تدفع بالسعودية نحو المستقبل الأفضل سائلا الله أن يحفظ الوطن وقيادته وشعبه .

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