تعليم الشرقية يدشن الحملة التعريفية بمبادرة ” ارتقاء ” لتعزيز علاقة الأسرة والمجتمع بالمدرسة

انطلقت أمس الثلاثاء الحملة التعريفية والتثقيفية بمبادرة ” ارتقاء ” التي تبنتها وزارة التعليم و تهدف إلى تعزيز علاقة الأسرة والمجتمع بالمدرسة في المنطقة الشرقية إضافة إلى عددًا من المدن الأخرى في المملكة.

وأضح مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور عبدالرحمن المديرس خلال تدشينه لحملة ارتقاء في مجمع الظهران أن ارتقاء تأتي ضمن حزمة من المبادرات تقدمت بها وزارة التعليم نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 لرفع جودة التعليم إضافة لتحقيق أعلى درجات الدعم والتكامل بين أطراف العملية التعليمية وهم الأسرة والمدرسة والمجتمع.

وأكد المديرس أن الأسرة هي أحد أهم شركاء المؤسسات التعليمية حيث تعتبر المدرسة الاجتماعية الأولى في حياة الطالب كما أنها المؤسسة التي تسهم في تزويد المدرسة بما يمتلكه الأبناء من مهارات خاصة ومعارف تنعكس على تصميم برامج المدرسة وأنشطتها ، لافتًا إلى أن مبادرة ارتقاء تهدف إلى تجسير العلاقة بين هذه المؤسستين نحو فهم أكثر لأبنائنا الطلاب ودعم مؤسسات المجتمع.

وأشار المديرس أن مبادرة ارتقاء تهدف في المقابل إلى تفعيل لجنة شراكة المدرسة مع الأسرة والمجتمع في المدارس من خلال عضوية أولياء أمور ومؤسسات مجتمع محلي ومنسوبي المدارس لتحقيق شراكة فاعلة بين هذه الأطراف المهمة في العملية التعليمية لرسم خطط المدارس القائمة على مشاركة الأسر في برامج المدارس وأنشطتها وفعالياتها.

وأكد المديرس أن مبادرة ارتقاء تسعى بإذن الله لإشراك 80% من الأسر في المملكة في برامج المدارس وفعالياتها مشاركة حقيقية بحلول العام 2030 ، مثمنًا الجهود الحالية والممارسات القائمة للمدارس في المنطقة الشرقية التي ستسعى مبادرة ارتقاء إلى رفع جودتها وشموليتها.

يذكر أن مبادرة ارتقاء التي اعتمدتها وزارة التعليم أطلقت ثلاث حملات تعريفية وتثقيفية بالمبادرة للمجتمع في كل من الرياض وجدة والمنطقة الشرقية تهدف من خلالها إلى تعريف المجتمع بالمبادرة وعلاقة الأسرة بالمدرسة.