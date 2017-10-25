البحرين تصنف كيانين و11 شخصًا لارتباطهم بتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين

صنّفت مملكة البحرين عددًا من الأفراد والكيانات ضمن القادة والممولين ومقدمي التسهيلات لتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين في اليمن.

وذكرت وكالة أنباء البحرين نقلاً عن وزارة الخارجية البحرينية أن القائمة شملت كيانين في اليمن هما (جمعية الرحمة الخيرية) و(سوبر ماركت الخير)، إضافة إلى أسماء 11 شخصًا جميعهم من الجنسية اليمنية.

وأوضحت الخارجية البحرينية أن هذا الإجراء جاء ضمن جهود المركز الدولي لاستهداف تمويل الإرهاب وبالتنسيق مع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب والشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية الرئيس المشارك مع المملكة في المركز الدولي لاستهداف تمويل الإرهاب والدول الأعضاء في المركز، والتي تعد مملكة البحرين عضوًا أساسيًا وفاعلاً فيه.

وأكدت أنه سيتم فرض جزاءات على هذه الأسماء، تشمل تجميد أي أصول لها داخل مملكة البحرين وحظر المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين من الانخراط في أي تعاملات مع هذه الأسماء والكيانات المصنفة.