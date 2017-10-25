 داعش يهدد مونديال روسيا من جديد .. والهدف ميسي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 5 صفر 1439 هجريا, الموافق 25 أكتوبر 2017 ميلاديا

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داعش يهدد مونديال روسيا من جديد .. والهدف ميسي

داعش يهدد مونديال روسيا من جديد .. والهدف ميسي
المناطق - وكالات

استهدف تنظيم داعش المتطرف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وذلك في خضم حملته الدعائية التي تهدد كأس العالم لكرة القدم 2018 الذي ستحتضنه روسيا.
ووفق ما ذكره موقع “سايت” المتخصص في مراقبة المواقع المتطرفة، فإن أنصار داعش يروجون صورة (ملصق) يظهر فيه نجم برشلونة وهو يبكي الدم.

وقال “سايت” إن الهدف من ترويج هذه الصورة هو زرع الرعب ونشر الخوف في نفوس المشجعين الذين يأملون حضور مباريات المونديال.

وهذه ليست الصورة الأولى التي تستهدف مونديال روسيا، حيث كان أنصار التنظيم المذكور سلفا نشروا صورة أخرى الأسبوع الماضي يظهر فيها رمز كأس العالم وبجواره رجل مثلم ورسالة “انتظرونا”.

وستجرى منافسات كأس العالم في 11 مدينة بروسيا من 14 يونيو إلى 15 يوليو.

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