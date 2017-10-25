ولي العهد يبحث مع وزير الخزانة الأمريكي الموضوعات الاقتصادية

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار، معالي وزير الخزانة الأمريكية السيد استيفن مونوتشن.

وجرى خلال اللقاء بحث أهم الموضوعات الاقتصادية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية في مجالي الاستثمار والتجارة، بالإضافة إلى استعراض عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية.