 أمير جازان يكلف اللغبي مديرا لإدارة الشراكة المجتمعية بوكالة التنمية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 5 صفر 1439 هجريا, الموافق 25 أكتوبر 2017 ميلاديا

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أمير جازان يكلف اللغبي مديرا لإدارة الشراكة المجتمعية بوكالة التنمية

أمير جازان يكلف اللغبي مديرا لإدارة الشراكة المجتمعية بوكالة التنمية
المناطق - جازان
أصدر صاحب السمو الملكي الامير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز قرارا إداريا يقضي بتكليف الموظف محمدبن يحيى اللغبي مديرا لإدارة الشراكة المجتمعية بوكالة الامارة للشؤون التنموية.
ويعد اللغبي من الكفاءات والقيادات الإدارية المتميزة ، وقد اعرب اللغبي عن خالص شكره وتقديره لسمو أمير جازان وسمو نائبة على هذة الثقة ، سائلآ الله عز وجل ان يكون عند حسن ظن ولاة الأمر _ حفظهم الله لما فيه مصلحة الوطن والمواطن ..

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