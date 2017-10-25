 نائب أمير نجران يتسلم تقريراً إنجازات فرع هيئة الرقابة والتحقيق بالمنطقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 5 صفر 1439 هجريا, الموافق 25 أكتوبر 2017 ميلاديا

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نائب أمير نجران يتسلم تقريراً إنجازات فرع هيئة الرقابة والتحقيق بالمنطقة

نائب أمير نجران يتسلم تقريراً إنجازات فرع هيئة الرقابة والتحقيق بالمنطقة
المناطق - نجران

التقى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة نجران، في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم، مدير هيئة الرقابة والتحقيق بالمنطقة محمد بن مسعود الشهراني .

وتسلم سموه خلال اللقاء تقريراً عن الأعمال الرقابية بالمنطقة اشتمل برنامج الرقابة على الإدارات الحكومية إضافة إلى مراقبة خطط التنمية وبرنامج مراقبة الدوام إضافة إلى إحصائيات التحقيق في القضايا المالية والإدارية .

ونوّه سمو الأمير تركي بن هذلول، بما تضمّنه التقرير من إنجازاتٍ، مشيداً بجهود منسوبي فرع الهيئة بالمنطقة وما يقومون به من أعمال، مؤكداً سموه أهمية التعاون مع الجهات الحكومية حرصاً على الانتظام في العمل لتحقيق المصلحة العامة.

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