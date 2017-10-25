تدريب مدارس نجران على حصة النشاط المثالية

شهد مساعد المدير العام للتعليم بمنطقة نجران للشؤون التعليمية بنين حسين بن علي آل معمر أمس ، انطلاق البرنامج التدريبي المكثف الخاص بتقديم الآلية المثالية لتطبيق حصة النشاط الطلابي في مدارس التعليم العام بالقطاع الداخلي ومكاتب التعليم بالمحافظات ، الذي بدأ بمدرسة الملك عبدالعزيز الثانوية.

وأوضح مدير إدارة النشاط الطلابي بتعليم المنطقة عبده عطيف، أن البرنامج ينفذ لأول مرة على مستوى المناطق كحصة نموذجية ودرس عملي للمعلمين ، حيث ينفذ مشرفو النشاط الطلابي بالإدارة العامة كافة الأنشطة بنظام الجماعات والتدوير للطلاب حسب رغباتهم واختيارهم لممارسة هواياتهم ، وذلك بهدف تطبيق تجربة لحصة نشاط شاملة جميع الأنشطة الطلابية علمي اجتماعي كشفي ثقافي رياضي برامج عامة وتدريب ، وأشار عطيف إلى أنه سيتم تعميم التجربة على جميع مدارس المنطقة ومحافظاتها بعد تقييمها من قبل لجنة مشكلة من إدارة النشاط ، وكان مدير عام التعليم بمنطقة نجران الدكتور محسن بن علي حكمي قد اعتمد تطبيق حصة النشاط الطلابي في مدارس القطاع الداخلي ومكاتب التعليم وفق توجيهات معالي وزير التعليم الرامية إلى تنفيذ برامج النشاط الطلابي في برامج رئيسية هي الثقافة والفنون والرياضة والصحة والعلوم التقنية بالإضافة إلى برامج الأسرة والمجتمع والتربية الكشفية والمهارات والأعمال ، مشددا على أهمية إقامة هذه الحصة بكل دقة وحرص واهتمام وتشكيل فريق عمل متكامل للمتابعة والتقييم.