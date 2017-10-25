مبادرات ومشاريع وأنشطة بإدارة التربية الخاصة بنجران

وأقيم خلال التدشين لقاء توعوي لأسر طالبات العوق العقلي بهدف توعية الأسر والمجتمع التعليمي بأهمية بث روح الأمن والأمان لطالبات العوق العقلي ، وإعانتهم على الوصول لاستقرار نفسي مناسب يساعدهم على الاندماج بالمجتمع المدرسي والخارجي ، ويعينهم على الاكتساب المناسب لقدراتهم .

بدأ الافتتاح بكلمة لمساعدة المدير العام للشؤون التعليمية سراء بنت سعيد الشهراني ذكرت خلالها ، انه يجب أن التعاون بين الجميع لخدمة هذه الفئة الغالية ، ولعل هناك الكثير من المبادرات التي تخدم هذه الفئة ،ولابد أن يكون لها اثر كبير في المجتمع ، وإدارة التربية الخاصة بتعليم نجران تجتهد فيما أوكل لها من مهام اتجاه ذوي الاحتياجات الخاصة ، وعلى جميع الدوائر أن تتعاون في ذلك ، وأن تكون هناك مراكز تخدم هذه الفئة ونطمح أن نحقق هذا العام والأعوام القادمة مالم يتم تحقيقه فيما مضى .

عقبها كلمة مدير عام التربية الخاصة بوزارة التعليم رباب الزايدي تقدمت فيها بالشكر لإدارة تعليم نجران وكافة منسوبيها ، وإتاحة الفرصة لها بالمشاركة في تدشين مبادرات ومشاريع وأنشطة التربية الخاصة لهذا العام 1438 ـ 1439هـ ، وقالت هذه المبادرات التي تأتي ضمن خطة الوزارة في تحقيق خطة المملكة 2030 ، وتقديم كل التسهيلات والأدوات التي تساعد هذه الفئة على النجاح ، وهذه المبادرة مقدمة من إدارة التربية الخاصة واشكر من قام بالمبادرة من منسوبي التربية الخاصة بتعليم نجران ، ونسأل الله أن يحفظ نجران وأهلها من كل مكروه.

تلاها كلمة مديرة التربية الخاصة بتعليم نجران غالية السويدي ، قالت حرصنا من العام الماضي على إطلاق مبادرة نبحث عنهم فأرواحهم مبصرة ، إيمانا منا في الإدارة بأهمية أن نزرع ونوعي كل أفراد المجتمع حول هذه الفئة الهامة ويمتد إلى وعي مجتمعي خارجي ، وقد ظهر لدينا فجوة كبيرة في توعية المجتمع ، وقد تم الآن عمل دورات تدريبية على فترات تختص بكل الإعاقات توعوية وتثقيفية للأمهات ، فبهذا نقول أن لأولياء الأمور من الأمهات الحق الكبير في تعليم بناتهم من ذوي الاحتياجات الخاصة بل حقهم أكبر من الطالبات في التعليم العام ، ونستقطب من الصحة النفسية وجامعة نجران والكلية التقنية ، على أن تتمكن طالبة التربية الخاصة من سوق العمل ، ونرحب بأي شراكة مجتمعية لخدمة هذه الفئة وهذا الشيء يساعدنا أن ننطلق أكثر وتقدم أكثر ، ونحن نؤمن بأن الطالبة المعاقة لديها روح وروحها أجمل من أرواح الأصحاء ، ولديهم مهارات وثقة بأنفسهم ويجب أن نقف معهم وإعطاء الثقة لهم في حياتهم ، والآن نطلق المبادرة الثانية (فطن وأصنع أثر) وهي مبادرة مشتركة تنطلق من التربية الخاصة وستكون بتعليم نجران كافة ، وهي كيف تصنعين اثر وماذا تقدمين للتربية الخاصة كإدارة وقد بدأنا بالتنسيق وتفعيلها في الأماكن الخارجية كالأسواق والمطاعم ، ولن تقتصر التوعية لأولياء الأمور فقط بل ستمتد للمدارس ولمدة عام دراسي كامل .

وبدأت محاضرة دور الأسرة في بث روح الأمن لدى طالبة العوق العقلي القتها معلمة التدريبات السلوكية زينب علي المرهون تطرقت خلالها إلى الدور الذي ننشده من الأسرة لتحقيق الأمن ، ومعنى الأمن ، ووسائل الأسرة في تحقيق الأمن ، والأسرة وتحقيق الأمن النفسي والجسدي لأطفالها ، والأسرة وأمن المجتمع .

ثم نفذت مشرفة العوق العقلي فريال الوادعي ، عن الاستقرار النفسي لطالبات العوق العقلي في المدرسة والمنزل ، تم من خلالها التعريف به وأسباب ضعفه ، ومظاهر انعدام الأمن والاستقرار النفسي وفوائده ومعوقاته ، والثقة بالنفس لطالبات العوق العقلي . وتم عمل ورشات عمل ومسابقات

في الختام تمت المناقشة بين أمهات ذوي الاحتياجات الخاصة والمشرفات حول أهم المعوقات والصعوبات التي تواجهها الأمهات في تربية الأبناء والبحث في الحلول الممكنة .