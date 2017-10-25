 مدير جامعة نجران : دورنا فاعل في تنفيذ رؤية 2030 | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 5 صفر 1439 هجريا, الموافق 25 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

مدير جامعة نجران : دورنا فاعل في تنفيذ رؤية 2030 مبادرات ومشاريع وأنشطة بإدارة التربية الخاصة بنجران تدريب مدارس نجران على حصة النشاط المثالية نائب أمير نجران يطلع على تقرير الدفاع المدني بالمنطقة نائب أمير نجران يتسلم تقريراً إنجازات فرع هيئة الرقابة والتحقيق بالمنطقة إعلان نتائج الانتخابات لمجلس إدارة غرفة أبها وزير التعليم يوجه بإيقاف برنامج فطن وحل هيكله التنظيمي عملية بالمنظار الجراحي تنهي معاناة مريضة بنجران رئيس غرفة نجران: مشروع نيوم نافذة جديدة للعالم يرتكز على الانسان والمكان وهذا ما تتمع به أرض المملكة شرطة الشرقية تحيل أصحاب مقطع الشجار في الخفجي للنيابة العامة بالتعاون مع دار الرعاية الاجتماعية.. فعاليات اليوم العالمي للمسنين بمستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل وكيل إمارة القصيم يشهد لقاء برنامجي “قرة و وصول” الخاصة بممكنات عمل المولات

مدير جامعة نجران : دورنا فاعل في تنفيذ رؤية 2030

مدير جامعة نجران : دورنا فاعل في تنفيذ رؤية 2030
المناطق - نجران
أكد معالي مدير جامعة نجران الأستاذ الدكتور فلاح السبيعي أن الجامعة تسعى لأن يكون لها بصمة مميزة في النهضة التي تشهدها المملكة، وتهدف إلى نقلها لمصاف الدول المتقدمة في شتى المجالات، مشيراً إلى أن القيادة الرشيدة تعول الكثير على الجامعات باختلاف تخصصاتها في مواكبة رؤية 2030، وتعدها شريكاً فاعلاً في تنفيذها.
جاء ذلك خلال جولته اليوم “الأربعاء” داخل كليات الهندسة ومعاملها، والعلوم والإدارية، والعلوم والآداب، والشريعة وأصول الدين، إضافة إلى عمادة شؤون المكتبات، حيث زار الدكتور السبيعي عدداً من القاعات الدراسية والتقى بالطلاب حاثاً إياهم على الجد والاجتهاد للدخول إلى سوق العمل بسلاحي العلم والمعرفة.
وبين أن المرحلة الحالية تتطلب من الجميع التعاون وتضافر الجهود للإسهام في تنمية الوطن ونهضته، موضحاً في الوقت ذاته أن الجامعة تعي دورها الذي يجب أن تضطلع به وتسعى لأن تكون شريكاً فاعلاً في صنع المستقبل الواعد.
ودشن معالي مدير الجامعة خلال جولته داخل كلية الهندسة المعرض الدائم لقسم الهندسة المعمارية الذي ينقل تجارب الخريجين للطلاب، إضافة إلى تدشين وحدة الأبنية الخضراء التي تهتم بتقديم البحوث في مجال الاستدامة، وبناء شراكات مع نظرائها بالعالم، والمشاركة بمؤتمرات الأبنية الخضراء والطاقه المستدامة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>