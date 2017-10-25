مدير جامعة نجران : دورنا فاعل في تنفيذ رؤية 2030

أكد معالي مدير جامعة نجران الأستاذ الدكتور فلاح السبيعي أن الجامعة تسعى لأن يكون لها بصمة مميزة في النهضة التي تشهدها المملكة، وتهدف إلى نقلها لمصاف الدول المتقدمة في شتى المجالات، مشيراً إلى أن القيادة الرشيدة تعول الكثير على الجامعات باختلاف تخصصاتها في مواكبة رؤية 2030، وتعدها شريكاً فاعلاً في تنفيذها.

جاء ذلك خلال جولته اليوم “الأربعاء” داخل كليات الهندسة ومعاملها، والعلوم والإدارية، والعلوم والآداب، والشريعة وأصول الدين، إضافة إلى عمادة شؤون المكتبات، حيث زار الدكتور السبيعي عدداً من القاعات الدراسية والتقى بالطلاب حاثاً إياهم على الجد والاجتهاد للدخول إلى سوق العمل بسلاحي العلم والمعرفة.

وبين أن المرحلة الحالية تتطلب من الجميع التعاون وتضافر الجهود للإسهام في تنمية الوطن ونهضته، موضحاً في الوقت ذاته أن الجامعة تعي دورها الذي يجب أن تضطلع به وتسعى لأن تكون شريكاً فاعلاً في صنع المستقبل الواعد.

ودشن معالي مدير الجامعة خلال جولته داخل كلية الهندسة المعرض الدائم لقسم الهندسة المعمارية الذي ينقل تجارب الخريجين للطلاب، إضافة إلى تدشين وحدة الأبنية الخضراء التي تهتم بتقديم البحوث في مجال الاستدامة، وبناء شراكات مع نظرائها بالعالم، والمشاركة بمؤتمرات الأبنية الخضراء والطاقه المستدامة.