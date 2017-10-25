رئيس لجنة شباب الاعمال بغرفة نجران يهنأ القيادة الرشيدة بمشروع نيوم ولجنة شباب الأعمال تناقش إقامة ملتقى

عقدت لجنة شباب الأعمال بالغرفة اجتماعها بحضور نائب رئيس الغرفة ورئيس اللجنة الاستاذ سالم بن محمد الصغير وعدد من الأعضاء وبمشاركة أمين عام الغرفة الأستاذ صالح بن حمد كرحان وقد رفع رئيس اللجنة في بداية الاجتماع خالص التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود حفظه الله ولسمو ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على إطلاق مشروع نيوم والذي سيكون نقلةً في الحضارة الانسانية وبوابة جديدة للمملكة العربية السعودية في عالم الاقتصاد والتنمية والتطور والتي ستعود بالنفع للوطن والمواطن .

بعد ذلك بدء الاجتماع حيث تم مناقشة عدد من المحاور التي وردت بجدول الاعمال وكان من ابرزها ملتقى شباب الاعمال برجال الاعمال المزمع عقده خلال الفترة القريبة القادمة بإذن الله وعن مدى جاهزيته وآلية العمل عليه كما تم مناقشة وضع تصور مبدئي لهذا الملتقى ليتم مناقشته والاطلاع عليه من قبل اعضاء اللجنة وابداء مرئياتهم حوله كما تم مناقشة طرح افكار جديدة تواكب أفكار شباب الاعمال وفكرهم التجاري والابتعاد عن الاعمال السابقة التي لا تتواكب مع هذا الجيل كما تم مناقشة تصاريح عربات الفود ترك وسبب عدم اعطاء تصاريح لها بمنطقة نجران ومحاولة ايجاد حلول لها ودعم المستثمرين من شباب الاعمال بهذا المجال كما تم مناقشة عمل خطة عمل لعام 2018م القادم وطرح فكرة اقامة ملتقيين يتم دراستها والعمل عليها خلال الفترة الحالية .