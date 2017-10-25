 رئيس لجنة شباب الاعمال بغرفة نجران يهنأ القيادة الرشيدة بمشروع نيوم ولجنة شباب الأعمال تناقش إقامة ملتقى | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 5 صفر 1439 هجريا, الموافق 25 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

رئيس لجنة شباب الاعمال بغرفة نجران يهنأ القيادة الرشيدة بمشروع نيوم ولجنة شباب الأعمال تناقش إقامة ملتقى مدير جامعة نجران : دورنا فاعل في تنفيذ رؤية 2030 مبادرات ومشاريع وأنشطة بإدارة التربية الخاصة بنجران تدريب مدارس نجران على حصة النشاط المثالية نائب أمير نجران يطلع على تقرير الدفاع المدني بالمنطقة نائب أمير نجران يتسلم تقريراً إنجازات فرع هيئة الرقابة والتحقيق بالمنطقة إعلان نتائج الانتخابات لمجلس إدارة غرفة أبها وزير التعليم يوجه بإيقاف برنامج فطن وحل هيكله التنظيمي عملية بالمنظار الجراحي تنهي معاناة مريضة بنجران رئيس غرفة نجران: مشروع نيوم نافذة جديدة للعالم يرتكز على الانسان والمكان وهذا ما تتمع به أرض المملكة شرطة الشرقية تحيل أصحاب مقطع الشجار في الخفجي للنيابة العامة بالتعاون مع دار الرعاية الاجتماعية.. فعاليات اليوم العالمي للمسنين بمستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل

رئيس لجنة شباب الاعمال بغرفة نجران يهنأ القيادة الرشيدة بمشروع نيوم ولجنة شباب الأعمال تناقش إقامة ملتقى

رئيس لجنة شباب الاعمال بغرفة نجران يهنأ القيادة الرشيدة بمشروع نيوم ولجنة شباب الأعمال تناقش إقامة ملتقى
المناطق - نجران

عقدت لجنة شباب الأعمال بالغرفة اجتماعها بحضور نائب رئيس الغرفة ورئيس اللجنة الاستاذ سالم بن محمد الصغير وعدد من الأعضاء وبمشاركة أمين عام الغرفة الأستاذ صالح بن حمد كرحان وقد رفع رئيس اللجنة في بداية الاجتماع خالص التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود حفظه الله ولسمو ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على إطلاق مشروع نيوم والذي سيكون نقلةً في الحضارة الانسانية وبوابة جديدة للمملكة العربية السعودية في عالم الاقتصاد والتنمية والتطور والتي ستعود بالنفع للوطن والمواطن .
بعد ذلك بدء الاجتماع حيث تم مناقشة عدد من المحاور التي وردت بجدول الاعمال وكان من ابرزها ملتقى شباب الاعمال برجال الاعمال المزمع عقده خلال الفترة القريبة القادمة بإذن الله وعن مدى جاهزيته وآلية العمل عليه كما تم مناقشة وضع تصور مبدئي لهذا الملتقى ليتم مناقشته والاطلاع عليه من قبل اعضاء اللجنة وابداء مرئياتهم حوله كما تم مناقشة طرح افكار جديدة تواكب أفكار شباب الاعمال وفكرهم التجاري والابتعاد عن الاعمال السابقة التي لا تتواكب مع هذا الجيل كما تم مناقشة تصاريح عربات الفود ترك وسبب عدم اعطاء تصاريح لها بمنطقة نجران ومحاولة ايجاد حلول لها ودعم المستثمرين من شباب الاعمال بهذا المجال كما تم مناقشة عمل خطة عمل لعام 2018م القادم وطرح فكرة اقامة ملتقيين يتم دراستها والعمل عليها خلال الفترة الحالية .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>