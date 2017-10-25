تدشين معرض وعيادات فحص سرطان الثدي بتخصصي الطائف

دشن مدير مستشفي الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف الدكتور علي حسن الزهراني صباح أمس معرض وعيادات فحص سرطان الثدي بالعيادات الخارجية والتي تأتي ضمن فعاليات اليوم العالمي لأورام الثدي والذي شارك في تنظيمه أقسام الباطنة والجراحة وإدارة التوعية وتعزيز الصحة وحضرته منسقة الكشف المبكر لسرطان الثدي بصحة الطائف حياة الوقداني.

ويأتي المعرض والعيادة ضمن برامج التوعية وتعزيز الصحه للكشف المبكر عن سرطان الثدي للنساء حيث يستقبل المعرض والعيادات الزائرات علي مدار يومين يقدم خلالها المعرض المطبوعات والنشرات التوعوية و التثقيفية ومن ثم يتم توجيه النساء للعيادات للفحص للتأكد من الحالات المشتبه بها أو من تريد استشارات طبية والذي يقدمه فريق الفعاليات المكون من اطباء واخصائي واخصائيات تثقيف صحي.