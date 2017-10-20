شاعر الفلّ ” الحربي ” ينثر ابداعه على منصة ” عبقر ” بأدبي جدة

أحيا الشاعر ” أحمد إبراهيم الحربي ” رئيس نادي جازان السابق , الأمسية الشعرية التي أقيمت مساء الثلاثاء 4 صفر 439 هـ ، ضمن فعاليات منتدى عبقر في النادي الأدبي بجدة .

وألقى الشاعر الحربي مجموعة من النصوص الشعرية , ومنها: (موطني ) و(وأنا وانت ) و(حداء القوافل ) و(سطر في جبين الشمس) و (عندما يثور الجمر) و (ما قيمة القلب) و (فراشة الاحلام) و (وانقسام )

وخلال مداخلة للدكتور عبدالمحسن القحطاني حيّا فيها الروح الوثابة التفاؤلية لضيف الأمسية , رغم متاعبه الصحية الكثيرة .. مشيرا إلى عشقه للحياة والابداع والناس , ما جعله يتغلب على آلامه .

وشارك في المداخلات كل من د . يوسف العارف الذي أكد على اهمية ان يهتم النقاد بشعر وشاعرية الضيف , التي رأى انها تستحق قراءة نقدية فاحصة .

ثم القاصة مريم الزهراني التي قالت : إن فارس الأمسية علم شامخ في الأدب والثقافة , وله أياد بيضاء مع الوجوه الجديدة القادمة لدنيا الأدب , مستذكرة دعمه لها في مشروع إصدارها القصصي الأول (اعتذار قبل الموت) .

وتحدثت ابنة الضيف وعد احمد الحربي , معربة عن فخرها العظيم بأبيها ومشواره الأدبي .

وتداخل القاص والكاتب بخيت طالع الزهراني قائلا : نقدم باقة فلّ لشاعر الفلّ أحمد الحربي , المسكون بالتفاؤل والمترع بالأمل , طالبا منه اضاءة حول روايته القادمة ” غياب ” , والتي أوضح الضيف أنها ستوقع في نوفمبر القادم بمعرض الشارقة للكتاب , مشيرا إلى أنها شهادة سردية على التحولات الفكرية للمجتمع .وقد حظيت الأمسية بحضور من عدد من المثقفين , وكان من بينهم الدكتور عبدالمحسن القحطاني , والشاعر الدكتور أحمد قران الزهراني , .. هذا وقد قدم الأمسية المشرف على منتدى عبقر الشاعر عبدالعزيز بن حمود الشريف .. وأدارها الشاعر علي الشهري , عضو منتدى عبقر الشعري

وفي ختام الأمسية جرى تكريم الضيف من قبل مسؤولي منتدى عبقر , … بعد ذلك وقع الشاعر الحربي كتابه (نخر السيل ) وبعض اصدارته لجمهوره من الحاضرين .