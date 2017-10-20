مدرب النصر: مواجهة كبار.. وتفوقت على دياز سابقا

أكد غوستافو كونتيروس، مدرب النصر، أهمية وصعوبة مواجهة الهلال في قمة الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين، وذلك عبرمؤتمر صحفي عقده المدرب رفقة اللاعب حسين شيعان.

ووصف المدرب الأرجنتيني اللقاء بـ”مباراة كبار”، وأضاف: “الهلال يعيش استقرار فنيا ويملك عناصر جيدة، وكذلك هو الحال بالنسبة لنا، ومثل هذه اللقاءات يكون حافزا للاعبين لتقديم أفضل المستويات ولنا كجهاز فني رغم المدة القصيرة التي قضيناها في النادي”.

وذكر المدرب الأرجنتيني متابعته بعض مباريات الهلال السابقة وجاهزيته للمواجهة: “نسعى أن يكون عطاؤنا منتظم في الدفاع وأن نكون فعالين في الهجوم”. وأشاد كونتيروس بنظيره رامون دياز الذي سبق وأن تواجها في مباريات سابقة: “سبق وأن التقينا مع المنتخبات وكنت متفوقا عليه في تلك المواجهات، وحاليا يتفوق علي بمعرفته للكرة السعودية أكثر مني”.

وشدد الحارس حسين شيعان على جاهزية جميع اللاعبين لديربي الرياض: “كلنا طموح وعزيمة وإصرار على الفوز، وسنبذل كل ما نستطيع من أجل ذلك”، وأكمل: “نعرف أن جماهيرنا غير راضية عناـ لكننا نعدهم بأننا سنبذل كل ما نستطيع لأسعادهم”.