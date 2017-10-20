 قراصنة يخترقون أسرار أغنى أغنياء العالم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 5 صفر 1439 هجريا, الموافق 25 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

قراصنة يخترقون أسرار أغنى أغنياء العالم مدرب النصر: مواجهة كبار.. وتفوقت على دياز سابقا ولي العهد يجتمع مع رئيس صندوق الاستثمارات الروسي أمين الباحة يفتتح دورة تدريبية بعنوان (التوجهات الحديثة في مجال هندسة تنفيذ الطرق ) إصابة 6 أشخاص في حادث مروري بالحجرة في الباحة العبادي يوجه “رسالة قوية” للأكراد ويدعو واشنطن وطهران إلى عدم “جر” العراق بالفيديو.. سرعة خارقة للاعب في الدوري الإندونيسي تنتهي بهدف رائع السفير قطان: المملكة ستقف دائمًا بجانب مصر في حربها ضد الإرهاب شاعر الفلّ ” الحربي ” ينثر ابداعه على منصة ” عبقر ” بأدبي جدة التعادل السلبي يحسم مواجهة الاتحاد والقادسية تدشين معرض وعيادات فحص سرطان الثدي بتخصصي الطائف رئيس لجنة شباب الاعمال بغرفة نجران يهنأ القيادة الرشيدة بمشروع نيوم ولجنة شباب الأعمال تناقش إقامة ملتقى

قراصنة يخترقون أسرار أغنى أغنياء العالم

قراصنة يخترقون أسرار أغنى أغنياء العالم
المناطق - وكالات
يواجه بعض من أغنى أغنياء العالم، خطر الكشف عن أسرار ثرواتهم على الملأ، بعد تعرض شركة قانون في برمودا لهجوم إلكتروني.

وتعمل شركة “أبلباي” على تقديم المشورة القانونية لعملائها، بشأن الطرق المشروعة والقانونية للقيام بأعمالهم، وفق ما ذكر موقع “ديلي ميل”.

وأوضحت الشركة، التي تضم قائمة عملائها بعضا من أغنياء العالم وشركات مالية كبيرة، أنها تعرضت لهجوم إلكتروني العام الماضي وراجعت أسلوب عملها بالفعل لمنع تكرار مثل هذه الهجمات.

وأشارت في الوقت نفسه، إلى أن مجموعة من الصحفيين تواصلوا معها بعد أن حصلوا على معلومات خاصة بشأن عملائها، داعية إياهم لعدم الكشف عن أي معلومات، باعتبارها “سرية”، مشددة على أنها مستعدة للتعاون مع أي جهة قانونية في تحقيقاتها.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>