قراصنة يخترقون أسرار أغنى أغنياء العالم

وتعمل شركة “أبلباي” على تقديم المشورة القانونية لعملائها، بشأن الطرق المشروعة والقانونية للقيام بأعمالهم، وفق ما ذكر موقع “ديلي ميل”.

وأوضحت الشركة، التي تضم قائمة عملائها بعضا من أغنياء العالم وشركات مالية كبيرة، أنها تعرضت لهجوم إلكتروني العام الماضي وراجعت أسلوب عملها بالفعل لمنع تكرار مثل هذه الهجمات.

وأشارت في الوقت نفسه، إلى أن مجموعة من الصحفيين تواصلوا معها بعد أن حصلوا على معلومات خاصة بشأن عملائها، داعية إياهم لعدم الكشف عن أي معلومات، باعتبارها “سرية”، مشددة على أنها مستعدة للتعاون مع أي جهة قانونية في تحقيقاتها.