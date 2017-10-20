القبض على مرتكب جريمة القتل في “أبا السعود” بنجران

قال الناطق الاعلامي لشرطة منطقة نجران أن الجهات الامنية تلقت بلاغاً في تمام الساعة الثالثة من مساء أمس الثلاثاء الموافق ١٤٣٩/٢/٤ عن تعرض مواطن في العقد الثالث من العمر لإطلاق نار كثيف في حي أبا السعود أسفر عنه مقتله في الحال وبفضل من الله أسفرت المتابعة الأمنية لهذه الجريمة عن ضبط الجاني (مواطن يبلغ من العمر ٢٤ عاماً) وبحوزته أداة الجريمه (سلاح رشاش) وتشير التحقيقات الأوليه أن سبب الجريمة خلاف سابق بين الطرفين.

وجرى إيداع الجاني التوقيف وأحيلت القضية للنيابة العامة بمنطقة نجران بحكم الاختصاص

وشرطة منطقة نجران اذ تعلن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وان الجهات الامنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره