عسير.. مقتل مروج للمخدرات والقبض على 3 آخرين بحوزتهم كميات من الحشيش والأسلحة

تمكن رجال الأمن في شرطة منطقة عسير صباح اليوم الأربعاء من القبض على ثلاثة من مخالفي نظام الإقامة من ذوي البشرة السمراء من مصنعي الخمور ومروجي المخدرات.

وأفادت مصادر خاصة بصحيفة “المناطق” أنه أثناء تنفيذ حملة أمنية صباح اليوم الأربعاء لتعقب مجهولي الهوية ومخالفي نظام الإقامة التي نفذتها شرطة المنطقة في طور آل يزيد ٣٠ كيلو متراً جنوب مدينة أبها؛ حيث تمت مداهمة مواقع يتمركز فيها عدد كبير من المجهولين والمخالفين من ذوي البشرة السمراء؛ فوجئ رجال الأمن بعدد من المجهولين يطلقون النار باتجاههم مما جعلهم يتعاملون معهم بما يمليه الموقف؛ حيث نتج عن ذلك مقتل أحد المهاجمين من المجهولين والقبض على ثلاثة آخرين؛ فيما أصيب أحد رجال الأمن بطلق ناري في البطن ونقل إلى مستشفى عسير المركزي وأدخل العناية المركزة وحالته الصحية مستقرة ولله الحمد.

وأشارت مصادر “المناطق” إلى أنه عثر بحوزة المخالفين على كميات من الحشيش المخدر وكميات من العرق المسكر؛ كما تم ضبط قطعتين سلاح كلاشنكوف رشاش و300 طلقة رشاش ناري..