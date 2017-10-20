بالفيديو و الصور.. خادم الحرمين يعزي أسرة الشيخ ” صالح السدلان”

قام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء الأربعاء (25 أكتوبر 2017)، بتقديم واجب العزاء لذوي الشيخ صالح بن غانم السدلان.

وأظهر مقطع فيديو خادم الحرمين الشريفين وهو يقدم العزاء لشقيق الفقيد عبدالله السدلان في السرادق المقام للعزاء بالرياض، داعيًا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان، فيما رفع ذوو السدلان الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين.

وتوفي الشيخ صالح بن غانم السدلان، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام ووكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي أمس الثلاثاء، فيما تم تشييع جثمانه من مسجد الجوهرة في حي التعاون بالرياض.

وكان الشيخ السدلان قد أُدخل العناية المركّزة بقسم عناية القلب في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني، إثر أزمة صحية ألمّت به.

يذكر أنّ الشيخ صالح بن غانم بن عبد الله بن سليمان بن علي السدلان وُلد في 25 / 12 / 1359هـ وفي عام 1386هـ حصل على بكالوريوس الشريعة من كلية الشريعة بجامعة الإمام، وفي عام 1391هـ حصل على الماجستير في الفقه المقارن في موضوع (الإيضاح في شروط النكاح)، وحصل على الدكتوراه من قسم الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بالرياض في موضوع (النية وأثرها في الأحكام الشرعية) عام 1403هـ.