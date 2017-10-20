 حرس الحدود بجازان يحبط تهريب كمية كبيرة من الحشيش و الحبوب المخدرة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 5 صفر 1439 هجريا, الموافق 25 أكتوبر 2017 ميلاديا

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حرس الحدود بجازان يحبط تهريب كمية كبيرة من الحشيش و الحبوب المخدرة

حرس الحدود بجازان يحبط تهريب كمية كبيرة من الحشيش و الحبوب المخدرة
المناطق - جازان

صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود بأنه “في إطار مايقوم به رجال حرس الحدود من مهام في رصد وإحباط عمليات تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية تمكن رجال حرس الحدود بمنطقة جازان، بتوفيق الله تعالى، يوم (الثلاثاء الموافق ٤  /٢ / ١٤٣٩هـ) من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من مادة الحشيش وأقراص الإمفيتامين المخدرة، بعد أن تم رصد شخص أثناء محاولته التسلل لحدود المملكة لتهريب وبث هذه السموم؛ مما حتم التعامل معه بما يقتضيه الموقف وأسفر عن ذلك القبض عليه”.

وبيّن المتحدث الرسمي “أنّ المقبوض عليه يمني الجنسية، ومجموع ماقبض بحوزته  ثلاثمائة وستة عشر كيلوجرام وسبعة جرامات (٣١٦،٧) من مادة الحشيش المخدر، وتسعة وثلاثين ألفاً وعشرة أقراص (٣٩٠١٠) من الإمفيتامين المخدرة،
وتم إحالة المضبوطات والشخص إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية”.

وأكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود “أن رجال حرس الحدود مؤهلون بكفاءة عالية، بعون الله وتوفيقه، للتصدي لكافة محاولات التهريب عبر الحدود بكل أساليبها ووسائلها، وأنهم يعملون بعزيمة لحماية حدود الوطن من كل ما يستهدف أمنه واستقراره ومقدراته، وحماية المواطن من هذه الآفة الضارة”.

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