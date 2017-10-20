 افتتاح المرحلة الأولى من مشروع تطوير البنية التحتية بمستشفى الملك فهد بجازان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 5 صفر 1439 هجريا, الموافق 25 أكتوبر 2017 ميلاديا

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افتتاح المرحلة الأولى من مشروع تطوير البنية التحتية بمستشفى الملك فهد بجازان

افتتاح المرحلة الأولى من مشروع تطوير البنية التحتية بمستشفى الملك فهد بجازان
المناطق - أمل بهكلي
افتتحت صحة جازان اليوم الأربعاء المرحلة الأولى من مشروع تطوير البنية التحتية لمستشفى الملك فهد المركزي بجازان، والتي احتوت ثلاثة أقسام تنويم هي أقسام الولادة والباطنية والعظام بطاقة استيعابية ٥٧ سرير مجهزة بأحدث التجهيزات الطبية.

وشمل الافتتاح الذي تم برعاية مدير عام صحة جازان الدكتور عايض الشهراني وبحضور المساعد للخدمات العلاجية الدكتور علي المدير ومدير مستشفى الملك فهد الدكتور عبدالله النجمي وبحضور عدد من قيادات صحة جازان وعدد من الاعلاميين تدشين مشروع عيادة الاتصال المرئي المرتبطة بمدينة الملك فهد الطبية عبر الدوائر التلفزيونية، كأول منطقة يتم ربطها بالمدينة الطبية، حيث يتم تشخيص المريض عن بعد من قبل أطباء المدينة الطبية مما يمثل نقله نوعية في الخدمات المقدمة للمرضى ، سعياً للتقليل من نسبة الإحالة لخارج المنطقة وللتخفيف عن المرضى من تكبد عناء السفر وانتظار المواعيد الطويلة.

كما شمل الافتتاح جولة للاطلاع على سير العمل في قسم العناية المركزة الذي احتوى تصميمها على أحدث التصاميم المعتمدة من قبل وزارة الصحة ، حيث يحتوي القسم على 35 سرير كل سرير في غرفة خاصة به ويربط بينها ممر للزوار.

كما تم الاطلاع على مشروع إعادة تأهيل قسم الطوارئ الذي يجري حالياً تنفيذه واستحداث اقسام جديدة به وهي عبارة عن منطقة مخصصة لفرز الحالات ومختبر وصيدلية خاصة بالقسم بالإضافة لغرفة عمليات صغرى للحالات التي تحتاج إلى تدخل جراحي بسيط.

كما تم تدشين مشروع الملف الطبي الإلكتروني بالمستشفى ليتم بذلك تحويل جميع الخدمات إلى الكترونية مما يسهم في زيادة جودة الخدمة المقدمة للمرضى وكذلك سرعة تقديم الخدمة ، حيث يستطيع الطبيب معرفة جميع الزيارات الخاصة بالمريض وكذلك الإجراءات الطبية التي تم اتخاذها للمريض بكل يسر وسهوله.

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