 مدني الشرقية يعقد اجتماعاً مع الجهات الحكومية لمناقشة خطة مواجهة الأمطار | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 5 صفر 1439 هجريا, الموافق 25 أكتوبر 2017 ميلاديا

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مدني الشرقية يعقد اجتماعاً مع الجهات الحكومية لمناقشة خطة مواجهة الأمطار

مدني الشرقية يعقد اجتماعاً مع الجهات الحكومية لمناقشة خطة مواجهة الأمطار
المناطق - الدمام
عقد بمقر مديرية الدفاع المدني بالمنطقه الشرقيه إجتماع ( اللجنه الفوريه لتنفيذ تدابير الدفاع المدني ) برئاسه مدير الدفاع المدني بالمنطقه الشرقيه المكلف العميد راشد صالح المري وبحضور كافة ممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقه لمناقشه خطة مواجهة الأمطار والسيول بمدن ومحافظات المنطقه الشرقيه واستعدادات كل جهه وفقا لمهامها في الخطه والتأكد من جاهزيتها وتوفير كافه الامكانات البشرية والاليه اللازمه ووضعها في حاله استعداد تام ، كما تمت مناقشة الإجراءات التي إتخذت من قبل الجهات المعنيه لمعالجة المواقع التي تأثرت بالأمطار خلال العام الماضي وإيجاد الحلول المناسبه حيالها ، وعلى اثر ذلك تم الخروج بالعديد من التوصيات التي من شأنها العمل على تذليل كافه العوائق والصعوبات لمواجهه المخاطر التي قد تنتج جراء هطول الأمطار والسيول ورفع درجه التهيؤ والاستعداد لكافه الجهات ذات العلاقه ، ويأتي هذا الإجتماع إمتدادا للأجتماعات التنسيقيه للجنه والتي ظلت في حالة إنعقاد دائم خلال موسم الأمطار العام الماضي .

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