أمير عسير يلتقي أصحاب الفضيلة ومديري الإدارات الحكومية في المنطقة

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز ، أمير منطقة عسير، في ضيافة الإمارة بحي السد بأبها مساء اليوم، أصحاب الفضيلة والقضاة ومديري الإدارات الحكومية بالمنطقة، وذلك في جلسة سموه الأسبوعية المعتادة.

وفي بداية اللقاء رحب سموه بالجميع، ثم تناول اللقاء إطلاق مشروع ” نيوم ” الذي أعلن عنه مؤخرا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – الذي يأتي يأتي في إطار التطلعات الطموحة لرؤية المملكة 2030 بتحول المملكة إلى نموذج عالمي رائد في مختلف جوانب الحياة، ويركز على 9 قطاعات استثمارية متخصصة تستهدف مستقبل الحضارة الإنسانية، وتخلق فرص عمل جديدة وتسهم في زيادة إجمالي الناتج الإجمالي للمملكة وتجذب الاستثمارات الخاصة والشراكات الحكومية.

عقب ذلك قدم عدد من مشايخ القبائل بمركز الشعف شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة عسير وسمو نائبه، بمناسبة بدء تشغيل المياه بالمركز في السراة وتهامة وما يقدمه سموه من دعم ومتابعة ورعاية في شتى المجالات.

بعد ذلك قدم رئيس المركز السعودي للدراسات والبحوث ناصر القرعاوي كلمة أوضح خلالها أن مشروع نقل المياه من محطة تحلية الشقيق يعد أكبر مشروع لنقل المياه المحلاة فالعالم بتكلفة تتجاوز 7 مليارات ريال، مشيرا إلى أن مشروع أنظمة نقل مياه تحلية الشقيق المرحلة الثانية الذي ينطلق من محطة تحلية المياه المالحة بمركز الشقيق التابع لمنطقة جازان من المشروعات الحيوية والمهمة في توفير المياه المحلاة لسكان منطقتي جازان وعسير والذي يأتي ضمن المشروعات التنموية والخدمية التي تحرص القيادة الرشيدة على تنفيذها بمختلف مناطق المملكة لتقديم كل ما يخدم المواطن ويوفر له سبل العيش الكريم .

وأكد أن المشروع يهدف ومن خلال موقعه المتوسط بين منطقتي جازان عسير على ساحل البحر الأحمر ويبعد 105 كيلو مترا عن مدينة أبها إلى إيصال المياه المحلاة بطاقة / 212.000 / متر مكعب يوميا لكل من منطقتي جيزان وأبها والمحافظات والمراكز والهجر التابعة لهما.

وفي نهاية اللقاء تناول الجميع طعام العشاء على مائد سموه بهذه المناسبة.