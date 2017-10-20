ولي العهد يبحث مع مسؤولي شركتي داو و اريان عدد من الموضوعات الاستثمارية

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار كلاًّ من الرئيس التنفيذي لشركة داو السيد آندرو ليفرس ورئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة اريان سبيس السيد استيفان إزرايل، كلاًّ على حدة.

وجرى خلال اللقاءين بحث عدد من الموضوعات الاستثمارية وفق رؤية المملكة 2030.