 ولي العهد يبحث مع مسؤولي شركتي داو و اريان عدد من الموضوعات الاستثمارية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 6 صفر 1439 هجريا, الموافق 26 أكتوبر 2017 ميلاديا

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ولي العهد يبحث مع مسؤولي شركتي داو و اريان عدد من الموضوعات الاستثمارية

ولي العهد يبحث مع مسؤولي شركتي داو و اريان عدد من الموضوعات الاستثمارية
المناطق - واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار كلاًّ من الرئيس التنفيذي لشركة داو السيد آندرو ليفرس ورئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة اريان سبيس السيد استيفان إزرايل، كلاًّ على حدة.
وجرى خلال اللقاءين بحث عدد من الموضوعات الاستثمارية وفق رؤية المملكة 2030.

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