13 قتيلا من داعش بضربة جوية في اليمن

قتل 13 مسلحا من تنظيم داعش المتشدد في ضربة جوية نفذتها طائرة من دون طيار، وسط اليمن، بحسب ما أفادت مصادر في قوات الحكومة اليمنية، الأربعاء.

وقالت المصادر لوكالة “فرانس برس” إن الضربة الجوية استهدفت “تجمعا لمسلحي تنظيم داعش في منطقة قيفة بمحافظة البيضاء وسط اليمن”، مما أدى إلى مقتل 13 متشددا.

وكانت طائرة أميركية استهدفت قبل 10 أيام معسكرين لتدريب عناصر تنظيم داعش في المحافظة ذاتها.

وشهد اليمن أول هجمات لتنظيم داعش في مارس 2015، حين قتل 142 شخصا في سلسلة تفجيرات استهدفت مساجد وتبناها التنظيم.

وتعود آخر الهجمات الكبرى التي تبناها التنظيم إلى ديسمبر الماضي، حين قتل 48 جنديا في هجوم انتحاري استهدف مركز تجنيد.