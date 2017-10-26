ضربت العقوبات الدولية بعرض الحائط.. هذا ما توعدت به كوريا الشمالية قريبا

أكد مسؤول كوري شمالي كبير لتلفزيون “سي.إن.إن” أن تهديد وزير الخارجية باحتمال إجراء اختبار نووي في الغلاف الجوي فوق المحيط الهادي، يجب أن يؤخذ في الاعتبار “حرفيا”.

وقال ري يونج بيل وهو دبلوماسي كبير في وزارة الخارجية الكورية الشمالية، خلال المقابلة، “وزير الخارجية يعلم جيدا نوايا الزعيم الأعلى.. لذا أعتقد أن عليكم أخذ كلماته حرفيا”.

وكان وزير خارجية كوريا الشمالية، ري يونج هو، قال، في سبتمبر الماضي، إن بيونغ يانغ قد تفكر في إجراء “التفجير الأقوى على الإطلاق” لقنبلة هيدروجينية فوق المحيط الهادي.

والتهديدات تأتي وسط تزايد التوترات مع الولايات المتحدة، على خلفية إجراء كوريا الشمالية سلسلة تجارب صاروخية ونووية ضاربة بعرض الحائط العقوبات الدولية.