 بتوجيه “آل الشيخ”.. أبناء شهداء الوطن مع الأخضر في “مونديال موسكو” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 6 صفر 1439 هجريا, الموافق 26 أكتوبر 2017 ميلاديا

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بتوجيه “آل الشيخ”.. أبناء شهداء الوطن مع الأخضر في “مونديال موسكو”

بتوجيه “آل الشيخ”.. أبناء شهداء الوطن مع الأخضر في “مونديال موسكو”
المناطق - الرياض

وجه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ الدعوة لأبناء شهداء الوطن لحضور مباريات المنتخب السعودي في كأس العالم 2018. وأعلنت الهيئة عن توجيهات آل الشيخ عبر حسابها الرسمي في موقع «تويتر».

وكان رئيس هيئة الرياضة منح في وقت سابق أبناء الشهداء بطاقة خاصة لدخول جميع المنشآت الرياضية وحضور مباريات كرة القدم.

وقالت الهيئة: «انطلاقاً من الدعم الدائم والمستمر من ولي العهد لأبناء الشهداء، قرر رئيس مجلس الهيئة منح أبناء الشهداء بالتنسيق مع وزارات الدفاع والداخلية والحرس الوطني بطاقة خاصة لدخول جميع المنشآت الرياضية وحضور مباريات كرة القدم».

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