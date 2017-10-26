بتوجيه “آل الشيخ”.. أبناء شهداء الوطن مع الأخضر في “مونديال موسكو”

وجه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ الدعوة لأبناء شهداء الوطن لحضور مباريات المنتخب السعودي في كأس العالم 2018. وأعلنت الهيئة عن توجيهات آل الشيخ عبر حسابها الرسمي في موقع «تويتر».

وكان رئيس هيئة الرياضة منح في وقت سابق أبناء الشهداء بطاقة خاصة لدخول جميع المنشآت الرياضية وحضور مباريات كرة القدم.

وقالت الهيئة: «انطلاقاً من الدعم الدائم والمستمر من ولي العهد لأبناء الشهداء، قرر رئيس مجلس الهيئة منح أبناء الشهداء بالتنسيق مع وزارات الدفاع والداخلية والحرس الوطني بطاقة خاصة لدخول جميع المنشآت الرياضية وحضور مباريات كرة القدم».