 قرقاش: خطاب الأمير محمد بن سلمان يحير المتطرفين.. المنطقة أضحت اليوم أكثر تفاؤلاً | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 6 صفر 1439 هجريا, الموافق 26 أكتوبر 2017 ميلاديا

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قرقاش: خطاب الأمير محمد بن سلمان يحير المتطرفين.. المنطقة أضحت اليوم أكثر تفاؤلاً

قرقاش: خطاب الأمير محمد بن سلمان يحير المتطرفين.. المنطقة أضحت اليوم أكثر تفاؤلاً
المناطق - وكالات

اعتبر وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حير التطرف والمتطرفين في خطابه أمس في اليوم الأول لمنتدى مبادرة مستقبل الاستثمار.

وقال في تغريدة له الأربعاء: “خطاب الأمير محمد بن سلمان بعقلانيته وتطلعه إلى المستقبل يحيّر التطرف والمتطرفين”، معتبراً أن هذا التوجه يضع المملكة في موقعها القيادي، وأن المنطقة أضحت اليوم أكثر تفاؤلاً.

وأضاف: كم هو جميل أن تقرأ الصحافة الغربية هذا الصباح وتجد التغطية الإيجابية عن السعودية ومشاريعها وطموحها، التفاؤل بالسعودية تفاؤل بمستقبل المنطقة.”

وكان الأمير محمد بمن سلمان قال في جلسة حوارية ضمن اليوم الأول من منتدى “مبادرة مستقبل الاستثمار” الذي تستضيفه الرياض حتى الخميس المقبل، والذي ضم 2500 شخصية من 60 دولة بالعاصمة الرياض، الثلاثاء، “إن السعودية ستدمر أصحاب الأفكار المتطرفة، وسيعيش المجتمع حياة طبيعية”.

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