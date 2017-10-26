صنعاء.. 6 غارات للتحالف تدمر كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر للحوثيين بجبل عطان

دمرت طائرات التحالف العربي بـ 6 غارات متتالية كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر في جبل عطان جنوب غرب العاصمة صنعاء كانت الميليشيات الانقلابية على وشك نقلها إلى جبهات القتال.

وأفاد شهود عيان من سكان صنعاء أنهم سمعوا انفجارات شديدة عقب الغارات، وتصاعدت أعمدة الدخان من المواقع المستهدفة، حسبما نقلت “العربية”.

وفي جبهة صرواح غرب محافظة مأرب، ذكر مصدر عسكري أن معارك عنيفة دارت خلال الساعات الماضية بين الميليشيات الانقلابية وقوات الجيش الوطني، استخدمت فيها مختلف الأسلحة.

إلى ذلك، قصف الجيش الوطني بالمدفعية الثقيلة مواقع وتجمعات الميليشيات في الجبهة، وأسفر القصف عن قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات الحوثية، وتدمير منصة لإطلاق صواريخ كاتيوشا تابعة للانقلابيين في منطقة المشجح.