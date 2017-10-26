رئيس الفيصل لـ “المناطق”: دفعنا من أموالنا نصف مليون ريال.. وبطولة الوطن هي طموحنا

باتت كرة القدم اليوم الرقم الأصعـب للمنافـسة بين كافـة الرياضات الأخرى، لا سيما بين الجماهير الرياضية، وعالم المستديره له عشاقه فمنهم من احـتـرف هذه الرياضة، والبعـض الآخـر لا يزال هاوياً لها، ولكن هناك نماذج لهواة هذه الرياضة وضعـوا لهم بصمات مشرفـة حباً ودعماً لكرة القدم، فعلى مستوى كرة القدم في الأحياء أو ما يعـرف بـ”الحواري” برزت أكاديمية وفـريق “الفيصل” شرق مدينة الرياض برئاسة الأستاذ شايم العـنزي.. “المناطق” التقت رئيس فريق الفيصل وحاورته عن بطولات ومباريات فرق الحواري:

ـ حدثنا في البداية عن تاريخ وبداية فريق الفيصل؟

فـريق الفـيصل تأسس عام 1426هـ في غـرب مدينة الرياض بجهود شخصية وبميزانيات فـردية من غـيـر دعم رسمي ولا ميزانيات منظمة، ومع ذلك استطعـنا أن نوجد لنا مكاناً ثابتاً لتمارين ومباريات الفريق، ومع مرور السنوات ارتفعـت ميزانية الفريق، واليوم بلغ إجمالي ما تم صرفه على الفريق لمدة عـشر سنوات مبلغ 500 ألف ريال تقريباً، بجهود شخصية ونظام (قطه) من أعـضاء الفريق.

ـ يشرف فريق الفيصل على تنظيم بطولة اليوم الوطني، حدثنا عن هذه البطولة ؟

تشرفـنا في فريق الفيصل بإطلاق وتنظيم بطولة اليوم الوطني وبدأت هذه البطولة عام 1434هـ بمشاركة ثمان فـرق من أحـياء شرق الرياض واليوم يشارك فيها 16 فريق من كافة محافظات الرياض، والهدف من البطولة هو الاعتزاز بالوطن وإنجازاته، والحقيقة أن البطولة قائمة على جهد ودعـم شخصي من دون أي دعـم مادي، فعـلى سبيل المثال آخر بطولة بلغت تكاليفها نحو مائة ألف ريال، والبطولة قائمة على شباب وكفاءات سعـودية 100% وأنشأنا لجان تنظيمية وفنية ولجنة حكام، والجميع ساهم معنا من دون مقابل وعملنا حفل ختامي متميز، كما أننا طبقنا كافة القوانين والأنظمة التي تتبع عادة في البطولات الرسمية من ناحية شعارات وزي الفرق والحكام، ودخول الفرق والنشيد الوطني في بداية كل مباراة، إضافةً إلى معلقين للمباريات وحضور جماهيري.

ـ هل لكم أي تواصل أو تنسيق رسمي مع هيئة الرياضة أو الإتحاد السعـودي لكرة القدم، وما هي الجهات الرسمية الأخرى التي يتم التنسيق معها ؟

المباريات التي نشارك فيها نحن وفرق الأحياء الأخرى هي عبارة عن مباريات ولقاءات قائمة على تنسيق شخصي، لذلك لا يوجد لنا تنسيق مع أي جهة رسمية، ومع ذلك لم نواجه أي مشكلة ولله الحمد بفضل الله ثم بتعاون المشاركين في هذه المباريات والفرق الأخرى، عطفاً على أن الكثير من الجهات لها نظرة غير إيجابية في مباريات فرق الأحياء وهذا الشيء غير مرضي لنا.

ـ حدثنا عن أكاديمية الفيصل التي تشرفون عليها ؟

الأكاديمية بدأنا فيها من حوالي سنه ونصف، ونعمل فيها 3 أيام في الأسبوع، وهي متاحة للأعمار من عمر 10 سنوات إلى 13 سنه وبدون مقابل، وهدفنا أن نصنع لاعبين لأندية المحترفين في الفئات السنية، ولكن لم نحصل على ترخيص رسمي حتى الآن والسبب في ذلك هو أن تراخيص الأكاديميات تكاليفها مرتفعة جداً.

ـ من أبرز الأسماء التي شاركت معكم في مباريات الأحياء؟

حرصنا على أن يكون حكام المباريات هم من أبناء الأحياء وقد نظمنا لهم دورات أشرف عليها ونفذها حكام دوليين مثل عمر المهنا وعبدالرحمن الزيد، ومن أبرز الحكام اللذين شاركوا معـنا أيضاً في المباريات مرعي العـواجي، وتركي الخضير وغيرهم، والمشكلة المبالغ اللي يطلبها الحكام باهظة، حيث وصلت في بعض المباريات إلى 2000 ريال.

ـ ما طموحاتكم وأهدافكم في المرحلة القادمة؟

طموحنا كبير، وهو أن نرتقي ببطولة اليوم الوطني لتقام على مستوى المملكة وتقام هذه البطولة بنظام التجمع، وخروج المغلوب، بحيث يقام نهائي البطولة في كل سنه في مدينة من مدن المملكة، ولكن للأسف واجهت عوائق كثيرة ولم تحقق رغبتي، وسبق أن تقدمت بهذا الطلب لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن مساعد عندما كان رئيساً لهيئة الرياضة، ولكن الطلب لم ير النور حتى اليوم.