دعوات أمريكية لمحاسبة قطر لإثارتها للفوضى وتعاونها مع إيران

شدد مسؤولون أمريكيون على أهمية محاسبة قطر بسبب مواقفها الداعمة للإرهاب وإثارتها للفوضى والاضطرابات في أكثر من مكان في العالم، إضافة لتعاونها مع إيران.

ففي ندوة نظمها معهد هدسون للدراسات بواشنطن تحت عنوان “مكافحة التطرف العنيف: قطر وإيران والإخوان المسلمون”، دعا مستشار استراتيجي سابق لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب وأحد قادة الحزب الجمهوري لدعم السعودية ومصر والإمارات والبحرين وغيرها من الدول في مقاطعتها لقطر.

واعتبر ستيف بانون أن ما تقوم به قطر لا يقل خطورة عما يجري في كوريا الشمالية، وأنه يجب محاسبة قطر على ما تقوم به من رعاية مالية وإعلامية للإرهاب وللمتطرفين.