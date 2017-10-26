«الأرنب السيء» يضرب أوكرانيا وروسيا ويطلب فدية

حذرت الحكومة الأمريكية من برمجية خبيثة هدفها الاستحواذ على أجهزة الكومبيوتر لقاء فدية، بدأت بضرب الأراضي الروسية والأوكرانية وتبدو أنها تنتشر حول العالم.

وبحسب تقرير نشرته قناة “سي أن أن” على موقعها الإلكتروني، فإن المتخصصين في الأمن الإلكتروني أوضحوا أن البرمجية الخبيثة تأتي على شكل تحديث لبرنامج من شركة أدوبي، وتعمل البرمجية الخبيثة على السيطرة على جهاز الكمبيوتر ومحتوياته، مطالبة بمبلغ مالي لقاء “اطلاق سراح” الملفات.

وأوضح المتخصصون أن البرمجية شوهدت وهي تستهدف شركات الإعلام في روسيا، بالإضافة إلى شركات النقل في أوكرانيا، كما لوحظ وجود آثار لهذه الهجمات في الولايات المتحدة وألمانيا واليابان وتركيا وبلغاريا.

وبحسب التقرير على القناة الأمريكية، فإن هذه البرمجية الخبيثة التي أطلق عليها تسمية “باد رابيت – الأرنب السيء”، هي أجدد نسخة من البرمجيات التي تستهدف أجهزة الكمبيوتر لقاء الحصول على فدية مالية من الضحايا حول العالم.

يشار إلى أن آخر أكبر برمجيتان شهدهما العالم كانا “نوت بيتيا” و”واناكراي”، اللذين عطلا العديد من الخدمات والشركات والحكومات في عدد من الدول.

ويشير التقرير إلى أن برمجية “الأرنب السيء” الخبيثة تتخفى خلف تحديث لبرنامج “أدوبي فلاش”، ويستهدف المؤسسات الإعلامية والمواقع الإخبارية.

وكشفت التحقيقات الأولى، أن الجهة التي تقف خلف هذه البرمجية قد تكون من معجبي مسلسل “لعبة العروش – غيم أوف ثرونز”، إذ تم إيجاد بعض الدلائل التي تعود إلى شخصيات المسلسل الخيالي.