الأرصاد: هطول أمطار رعدية بمرتفعات جازان وعسير والباحة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة , كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية والأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16 – 38 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط , وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ، بينما تكون على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 16-36 كم/ساعة وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .