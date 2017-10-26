 تفاصيل مؤلمة في قصص معاناة فتيات “دار الحنان” اليتيمات! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 6 صفر 1439 هجريا, الموافق 26 أكتوبر 2017 ميلاديا

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تفاصيل مؤلمة في قصص معاناة فتيات “دار الحنان” اليتيمات!

تفاصيل مؤلمة في قصص معاناة فتيات “دار الحنان” اليتيمات!
المناطق_أبها

قامت مجموعة من فتيات دار الحنان بتقديم شكوى إلى مقام الإمارة قبل الحادثة التي شهدنها قبل عدة أيام، وأودعن على إثرها في دار الملاحظة بأبها، بعد تخلي جمعية الملك فهد عن الدار، وتحويلهن لدار التربية الاجتماعية التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية.

ووفقا لـ”صحف محلية” تضمنت الشكوى المقدمة من النزيلات تسعة بنود، منها: عدم حصولهن على المبلغ السنوي المقدم من الدولة، والذي كان يُصرف لهن سنوياً، إلا أنه حُجب عنهن منذ ثلاث سنوات بحجة أنهن تحت مظلة الوزارة، وليس كالسابق تحت مظلة الجمعية الخيرية، وكذلك مطالباتهن بالرعاية الصحية، حيث أوضحوا أنهن يعانون من الإهمال الصحي، وكذلك تنقلهن من وإلى الجامعة، لمعاناتهن من صعوبات النقل؛ مما يضطرهن لدفع مبالغ من حسابهن الخاص، بحسب شكواهن.

وتضمنت الشكوى أن المتفوقات منهن دراسياً حُجبت عنهن الدراسة الخارجية بحجة عدم وجود محرم، وطالبن بإدراجهن ضمن المستفيدات من الضمان الاجتماعي، مشيرات إلى أن لهن معاملة وكانت على وشك الاعتماد، ولكن تم منعهن بحجة أنهن تحت مظلة وزارة التنمية الاجتماعية.

وبين اليتيميات في فحوى شكواهن أنهن منذ ثلاث سنوات لم يتم تنظيم أي رحلة ترفهية لهن، حيث كانت آخر رحلة لهن لغلى المنظقة الشرقية قبل ثلاثة أعوام.

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